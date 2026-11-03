‘Pintura en presente’: una muestra donde se reúne el talento joven del arte de los últimos años

Fundación Ibercaja impulsó por primera vez en el año 2008 una convocatoria que hoy se ha convertido en uno de los concursos más relevantes a nivel nacional para jóvenes artistas. Se trata del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven. A lo largo de estos 18 años, más de 2.000 artistas han participado en las diferentes ediciones y este 2026 y como parte de los actos de su 150 aniversario, la entidad ha organizado una muestra muy especial en Espacio Joven donde se reúnen por primera vez las 11 obras ganadoras de las diferentes ediciones.

El Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven promueve desde hace casi dos décadas la creación contemporánea, impulsando el talento emergente y apoyando a las futuras promesas del arte de todo el país.

La exposición “Pintura en presente” está formada por 11 obras que muestran las influencias que, en cada año, han experimentado sus autores, reflejo del momento y de las tendencias que los influyeron en cada momento. Diferentes lecturas con un elemento en común, la calidad, la pasión y el talento detrás de cada trabajo presentado al certamen, que han permitido conocer el panorama de lo que se ha hecho en España a lo largo de estos últimos 18 años, por parte de las nuevas generaciones de artistas.

Se trata de un recorrido que aborda diferentes formulaciones técnicas y expresiones plásticas y que se compone de las diferentes obras ganadoras a lo largo del certamen: Coche, de Fernando Martin Godoy, 2008; From Inside, de Aitor Lajarín Encina, 2009; Retrato del artista seducido, de Javier Joven Araus, 2010; VIII Estudio de color, de Ferrán Gisbert Carbonell, 2011; Entre dos, de Ismael Langares Díaz, 2012; Coordenadas subvertidas V, de Eduardo Gómez Query, 2013; Dibujos de humo, de Colectivo Señor Cifrián (Esther Señor y Carmen Cifrián), 2015; Fantasmas, de Javier Borrón Altamirano, 2017; The Morandi´s Art Lovers o Los músicos, de Federico García Trujillo, 2019; Beyond chaos, de Jaume Pérez Cremades, 2022; y Vertical Socieities XLVIII, de Adrián Marmolejo, 2024.

Todas las obras expuestas cuentan con un gran formato (aproximadamente de 2 metros cada una) y responden a diferentes técnicas como acrílico sobre lienzo, óleo sobre tela, lino o lienzo, humo o técnicas mixtas sobre papel.

Cada convocatoria del Premio Fundación Ibercaja de Pintura Joven supera a la anterior en número de participantes, lo que muestra la consolidación y la relevancia de este certamen a nivel nacional. Así mismo, muestra las corrientes y estilos desarrollados por los artistas emergentes actualmente en el panorama nacional.

El próximo año tendrá lugar la exposición de la XII edición de este Premio, al que se han presentado un total de 174 jóvenes artistas con propuestas llegadas de todos los puntos del panorama nacional. La muestra, tras el fallo del jurado que tendrá lugar en el mes de diciembre, se inaugurará en enero en Casa de Vacas en Madrid y posteriormente, como en estas últimas ediciones, itinerará por los diferentes centros de Fundación Ibercaja, así como en otras localidades aragonesas y españolas.