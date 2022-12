El joven actor madrileño de ‘Los chicos del coro’: «Quiero dedicarme a la interpretación el resto de mi vida»

Álvaro de los Santos tiene talento y así lo está demostrando. Este vecino de Boadilla del Monte ha tenido protagonismo en los musicales que están triunfando en Madrid. Primero fue ‘Billy Elliot’ y ahora está actuando en ‘Los chicos del coro’, que está activo en el Teatro la Latina. Sólo tiene 15 años, pero tiene muy claro que esto no es un pasatiempo, ni una afición sin más, sino que él vislumbra un futuro profesional al que dedicarse de manera plena.

Este joven ha relatado a Sólo Boadilla que comenzó en los musicales gracias a su padre, Álvaro de los Santos, periodista de TeleMadrid, cuando le apuntóal casting de Billy Elliot en 2016. A partir de ahí comenzaron dos años de una intensa formación artística en la Escuela Superior de Artes Escénicas, Scaena (claqué, ballet clásico, canto, interpretación, clown…) que le llevó a interpretar a Michael en ese musical.

Ahora, en Los chicos del coro, De los Santos representa a Boniface. Un papel que comparte junto a otros cuatro chicos, algo habitual cuando los actores son tan jóvenes.

En una entrevista con este medio, explica que el casting fue bastante largo. «Tuvimos que pasar 5 o 6 fases. Nos presentamos muchísimos niños, por lo que me siento muy feliz de haber llegado hasta el final. Mi personaje, Boniface, es un tanto peculiar, pero me encanta darle vida. Su inteligencia, su madurez y su buen corazón hace que me sienta afortunado de poder ponerme en su piel, y hacer lo que más me gusta, actuar», comenta.

Tiene claro, además, que debe seguir adelante con su formación para poder dedicar a la interpretación en su futuro. Exploca, por ello, que «voy a volver a mi escuela de todo la vida Sing and Dance Project, dirigida por Víctor Ullate y Nuria Sánchez, dos personas con un talentazo y un gran corazón, que me ayudaron, me ayudan y me ayudarán a seguir persiguiendo mi objetivo hasta el final, ser un gran actor».

Y es que este joven tiene ya muchos sueños en la mochila que tiene la intención de cumplir con formación y trabajo porque, detalla, «quiero dedicarme a esto el resto de mi vida, así que para mí sería un sueño llegar a Los Ángeles y triunfar allí como actor».

Sobre la forma de compaginar el trabajo en el musical con los estudios, De los Santos comenta que «nunca he tenido mucho problema con eso, ya que soy un buen estudiante. Saco el máximo provecho de mi poco tiempo libre para estudiar y concentrarme al máximo para sacar buenas notas». Además, añade, «el colegio en el que estudio, el Ágora International, está muy comprometido con los niños que tienen otras ocupaciones y otras formaciones aparte de la académica».

Concluye, por último, que sus amigos siempre le han apoyado: «Están súper contentos de tener un amigo artista. Me suelen preguntar sobre mis musicales y mis proyectos, y yo, con toda mi ilusión se lo cuento, aunque hoy en día, casi todos mis amigos pertenecen a este mundo».