Zendaya protagonizará la nueva película de ciencia ficción de Alex Garland para A24

Puede que el cierre dramático de Euphoria no haya estado a la altura de sus dos primeras temporadas, pero en lo fílmico, el año de Zendaya es espectacular a todos los niveles. Desde el título independiente El drama, hasta su presencia en los dos blockbusters veraniegos de La Odisea y Spider-Man: Brand New Day. Entre todos estos proyectos, la californiana ha acumulado más de 4.300 millones de dólares recaudados. Y eso que todavía le queda por estrenar la ambiciosa Dune: Parte tres. Aunque esta no va a ser la última aventura del género que protagonizará la estrella. Hace algunas horas, hemos podido saber que la actriz volverá a colaborar con A24 en una película de ciencia ficción que dirigirá el cineasta Alex Garland.

El idilio del escritor británico con la temática comenzó con la elaboración del libreto de Sunshine, la cinta de Danny Boyle estrenada en 2007. Después, adaptó la novela de Kazuo Ishiguro, ‘Lo que queda del día’, en la sentida Nunca me abandones. Eso sí, su nombre no comenzaría a sonar con fuerza en Hollywood hasta su imponente debut tras las cámaras con la aplaudida Ex Machina (2014). Tras ella llegaron Aniquilación y la miniserie Devs. Pero más allá del thriller de terror de Men y de apuestas bélicas de Civil War y Warfare: Tiempo de guerra, Garland no ha vuelto a su registro fetiche. Hasta ahora, gracias al anuncio de una producción que, todavía sin anuncio oficial, pretende iniciar su rodaje a lo largo de 2027.

Zendaya liderará el nuevo proyecto de ciencia ficción de Alex Garland

En futura filmografía de Zendaya, aparte de volver a asumir el rol de Chani en el cierre de la trilogía de Denis Villeneuve, no encontramos más proyectos fuera de su interpretación, a modo de doblaje, de una de las hijas del ogro verde más famoso del cine en Shrek 5. Porque de momento, la preproducción del biopic sobre Ronnie Spector que va a dirigir Barry Jenkins parece paralizada.

En cambio, el recorrido de Garland contiene más proyectos inminentes. Uno de ellos es el estreno de la tercera parte de 28 años después y el segundo es la portentosa versión cinematográfica del videojuego Elden Ring, el cual también estará producido por A24.

Variety fue la primera en confirmar la noticia de un título del que tampoco se ha compartido un argumento oficial. Seis años después de Devs, los fans del director desean volver a verlo esgrimiendo universos cargados de esa ciencia ficción contemplativa que provoca debates morales y que, por descontado, trata con inteligencia a los espectadores.

¿Cuándo podremos ver a Zendaya en ‘Dune: Parte 3’?

Los fans de Zendaya podrán verla en la conclusión cinematográfica del universo de Frank Herbert el 18 de diciembre, el mismo fin de semana en el que Marvel estrenará Vengadores: Doomsday.