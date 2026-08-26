Rosa Benito, primera concursante confirmada de ‘Supervivientes All Stars 3’: «Tengo mucho miedo»

Este miércoles 26 de agosto, Mediaset España ha confirmado a Rosa Benito como primera concursante oficial de la tercera temporada de Supervivientes All Stars. La habitual colaboradora de Telecinco, que actualmente trabaja en el programa De lunes a viernes, regresa a Honduras después de haber ganado en 2011 en una de las temporadas más populares y exitosas de la historia del concurso de supervivencia.

En pocas semanas, una nueva edición de Supervivientes All Stars llegará a Telecinco con un casting compuesto por antiguos concursantes del reality más importante de la televisión. Mediaset lleva días promocionando el formato y dando pistas, aunque todavía no hay una lista oficial de participantes.

Después de proclamarse ganadora de Supervivientes 2011, Rosa Benito ha decidido estar este año en la edición de SV All Stars donde la vuelta de las leyendas a esta aventura extrema será mucho más dura. «Estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo, pero a lo que más miedo tengo es al helicóptero, aunque voy también con muchas ganas y quiero ser voz para mujeres de mi edad de que podemos y que lo vamos a conseguir», ha expresado la cuñada de Rocío Jurado para Mediaset España.

Aunque Rosa es la primera concursante confirmada por la cadena de manera oficial, sabemos de otros nombres que volverán este año a los Cayos Cochinos. Para empezar, tal y como informamos en primicia en OKDIARIO, tenemos a Almudena Martínez, conocida popularmente como Chiqui, quien ya participó en Supervivientes 2014.

Otros nombres que se han rumoreado, pero que todavía no están confirmados, son: Víctor Janeiro, Asraf Beno, Ivana Cardi, Omar Sánchez, Alma Bollo, Albert Barranco, Yulen Pereira, Arkano o María Jesús Ruiz, Damián Quintero y Yola Berrocal,