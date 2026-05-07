Qué son los Premios Platino 2026 y dónde se celebran

La decimotercera edición de los Premios Platino se celebrará el próximo 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret en Riviera Maya (México) y en ella se hará un homenaje a las mejores producciones en castellano y portugués y profesionales de la temporada. Una esperada ceremonia que el año pasado tuvo lugar en Madrid y este año vuelve a celebrarse en México. El objetivo de estos premios, como señala la propia organización, es reconocer, promocionar, difundir y acercar la cultura y la cinematografía iberoamericana. En esta edición de 2026 optan a los galardones 30 películas y 19 series provenientes de 14 países iberoamericanos. La Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA) y la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (FIPCA) acaban de anunciar que en la gala de los Premios Platino 2026 actuarán en directo durante la ceremonia los cantantes Camilo (Colombia), Manuel Carrasco (España) y María Becerra (Argentina)

Por ahora, lo único que sabemos es que en la gala de los Premios Platino 2026 el cantante colombiano Camilo interpretará en vivo de algunos de sus grandes éxitos, el español Manuel Carrasco aunará ritmos de flamenco y pop y la argentina María Becerra, la cual no puso estar presente en la edición de 2025, interpretará una balada pop con tintes urbanos. Estas actuaciones y la presencia de algunos de los protagonistas de las películas y las series augura una noche inolvidable para todos los que van a estar en la gala y los que lo van a ver en directo o streaming desde otros países.

Los que acudirán a la gala de los Premios Platino 2026

Por ahora han confirmado su presencia en esta decimotercera edición de los Premios Platino que tendrá lugar el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco algunos de los actores nominados como Blanca Soroa (Los domingos), Dolores Fonzi, que también ha sido nominada a Mejor dirección, ambas por Belén, Guillermo Francella, que va a recibir el Premio Platino de Honor, Natalia Reyes (Aún es de noche en Caracas) y Ubeimar Ríos Gómez (Un poeta).

También han confirmado su presencia a la ceremonia los nominados a Mejor dirección, se unirá a la celebración, Kleber Mendonça Filho (O agente secreto), la cual también está nominada a Mejor Guion. Además, estarán presentes el actor Juan Minujín (Los domingos), las directoras Mariana Rondón y Marité Ugás (Aún es de noche en Caracas) y el actor Edgar Ramírez (Aún es de noche en Caracas).

En cuanto a las series también han confirmado que estarán en la ceremonia Griselda Siciliani (Envidiosa emporada 2), Javier Cámara (Yakarta) y Paulina Gaitán (Las muertas). También acudirán los nominados a Mejor creador en Miniserie o Teleserie Alberto Rodríguez, José Manuel Lorenzo y Rafael Cobos (Anatomía de un instante, también nominada a Mejor Miniserie o Teleserie) y Bruno Staganaro (El eternauta, también nominada a Mejor Miniserie o Teleserie), Mariano Varela (Menem) y Rodrigo Guerrero (Estado de fuga: 1986).

Lo que sabemos de la ceremonia del 9 de mayo

La gala, como hemos comentado, tendrá lugar en Xcaret por cuarta vez y la ceremonia de entrega de los premios será presentada por Carlos Torres y Cayetana Guillén Cuervo. Antes de esta gala tendrá lugar una alfombra roja que será presentada por Carolina Ramírez y Lourdes Stephen y será retransmitida por una veintena de televisiones de todo Latinoamérica, en España y EEUU y accesible a través de la plataforma SmartPlatinoTV.

En cuanto a las personas que van a entregar las estatuillas por ahora sabemos que estarán Alfredo Castro, André Lamoglia, Antonia Zegers, Belén Rueda, Carmen Villalobos, Carolina Kopelioff, China Suárez, Christian Malheiros, Christian Meier, Giba, Javier Sotomayor, Jorge López, Juan Alfonso Baptista, Juana Acosta, Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Mariela Garriga, Michel Brown, Nico Furtado, Paco León, Santiago Cabrera, Sara Linares, Stephanie Cayo y Valeria Mazza. Además, también entregarán algunos galardones Álvaro Cervantes, ganador del premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto (Sorda) y César Troncoso y Andrea Pietra, ganadores en Mejor Interpretación Masculina y Femenina de Reparto en Miniserie (El eternauta).

También se ha confirmado por la organización que por la alfombra roja desfilarán personalidades y famosos como Altair Jarabo, Ana Lucía Domínguez, Anette Cuburu, Boris Izaguirre, Calle y Poche, Caro Miranda, Daniela Ospina, David Salomón, Diego Boneta, Dulceida, José Eduardo Derbez, Lux Pascal, Májida Issa, Marc Clotet, Maxi Iglesias, Michael Ronda, Natalia Sánchez, Stef Roitman, Vadhir Derbez y Valerie Domínguez.

El apoyo de Quintana Roo, Riviera Maya y Grupo XCARET, así como de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid ha sido fundamental para la organización de esta XIII edición y hay que recordar que estos son promovidos por EGEDA (Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales) y FIPCA (Federación Iberoamericana de Producción Cinematográfica y Audiovisual), en colaboración con FIACINE (Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas). Además, estos premios cuentan con el respaldo de ONU Turismo, las Academias e Institutos de Cine iberoamericanos, WAWA e ICAA, así como con la colaboración de patrocinadores como AIE, Telemundo, Universo, TNT y HBOMAX.