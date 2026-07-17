Fabiola Martínez da la última hora sobre el delicado estado de salud de Bertín Osborne: «Está tocado»

La salud de Bertín Osborne continúa siendo motivo de preocupación. Después de que el cantante se viera obligado a cancelar uno de los conciertos que tenía previstos este verano por recomendación médica, ha sido ahora Fabiola Martínez quien ha querido pronunciarse sobre el delicado momento que atraviesa el artista. Aunque ha dejado claro que no es ella quien debe ofrecer información médica, sí ha confirmado que las secuelas que arrastra desde hace tiempo siguen condicionando su recuperación.

Hace apenas unos días trascendía que Bertín Osborne no podría actuar en las Fiestas de Nuestra Señora del Carmen de Chamberí, en Madrid, después de que los organizadores anunciaran su baja por motivos de salud. Posteriormente, su representante, Susana Uribarri, explicaba en el programa Y ahora Sonsoles que el cantante todavía no se había recuperado completamente y que seguía presentando importantes dificultades respiratorias.

«Intentó cantar el otro día y aún se ahogaba, tenía falta de aire y muchas flemas. Hizo lo que pudo porque era una cita con amigos, pero no se ve preparado para subirse al escenario al nivel que su público merece», aseguró entonces, dejando claro que la prioridad pasa por una recuperación total antes de retomar sus compromisos profesionales.

Fabiola Martínez se pronuncia sobre el estado de salud de Bertín

Ahora ha sido Fabiola Martínez quien, durante un encuentro con la prensa, ha hablado por primera vez sobre el estado físico de su exmarido. Con la prudencia que la caracteriza, ha querido dejar claro que no puede aportar más información de la que el propio Bertín ya ha compartido: «Él ya ha explicado su situación de salud; yo creo que poco más puedo aportar. Si fuera médico, que no lo soy, aunque fue lo que empecé a estudiar en la universidad, pero no lo soy. Él ha ido al médico y le ha explicado cómo se encuentra, su situación, y yo sé lo mismo que vosotros».

Sin embargo, sí ha recordado el origen de los problemas respiratorios que viene arrastrando el cantante desde hace años. «Su salud está tocada, ya lo sabéis, desde hace tiempo porque él tuvo un COVID permanente y eso le ha dejado secuelas. Entonces, claro, cada vez que coge algo que tiene que ver con las vías respiratorias, se complica», ha añadido.

Unas declaraciones que coinciden con la explicación ofrecida por su entorno más cercano y que ayudan a entender por qué el artista ha tenido que frenar temporalmente su agenda profesional. Las secuelas derivadas del llamado COVID persistente continúan afectando a Bertín Osborne, especialmente cuando sufre algún proceso respiratorio, algo especialmente incompatible con la exigencia física que supone ofrecer un concierto en directo.

Fabiola también quiso aclarar que esta situación únicamente está afectando a la faceta profesional del cantante y no a otros aspectos de su vida personal. «Eso no tiene nada que ver con el tema de los niños, pero sí con el trabajo» explicó, dejando entrever que las dificultades aparecen cuando las obligaciones laborales le exigen un mayor esfuerzo físico.

Por el momento se desconoce cuándo podrá regresar Bertín Osborne a los escenarios. Ni el cantante ni su equipo han querido poner una fecha a su vuelta, conscientes de que cualquier recaída podría retrasar aún más su recuperación.

Mientras tanto, el artista permanece centrado en recuperarse completamente antes de retomar una agenda que, como él mismo ha defendido en numerosas ocasiones, solo quiere afrontar cuando esté en condiciones de ofrecer al público el nivel de calidad al que está acostumbrado. Una decisión que cuenta con el respaldo de su entorno y que, según las palabras de Fabiola Martínez, responde únicamente a una cuestión de salud que sigue requiriendo tiempo, paciencia y reposo.