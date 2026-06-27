Fabiola Martínez rompe a llorar por Venezuela en su debut con Paz Padilla: «Que alguien nos saque de este infierno»

Fabiola Martínez ha vuelto a la televisión y lo ha hecho de la mano de Paz Padilla. La exmujer de Bertín Osborne se ha estrenado como colaboradora en el nuevo formato de la humorista con una sección propia, aunque su debut ha estado marcado por la emoción. Al recordar la tragedia que atraviesa su país natal, Venezuela, no ha podido contener las lágrimas.

El pasado jueves, el país fue sacudido por dos fuertes terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que han dejado una especial devastación en el estado de La Guaira. Numerosas zonas han quedado reducidas a escombros y, según los últimos datos, la catástrofe ha provocado 920 fallecidos y más de 3.300 heridos. Unas imágenes que han dado la vuelta al mundo y que han golpeado especialmente a la colaboradora, muy pendiente de la situación de su familia.

Este sábado, Fabiola Martínez se ha estrenado como colaboradora en El Show de Paz, el nuevo formato con el que Paz Padilla ha regresado a Telecinco. Durante la presentación, ambas han hablado de la tragedia que vive Venezuela y la emoción se ha apoderado del plató. Visiblemente afectada y con los ojos llenos de lágrimas, la venezolana confesaba: «Está siendo un momento difícil. He pasado un par de días de bajón. Veo las imágenes y me rompen el corazón. Mi familia está aquí, pero está allí. Estamos todos allí, debajo de esos escombros, esperando a que alguien nos tienda la mano y nos saque de este infierno».

Hace apenas unos días, antes incluso de su estreno televisivo, Fabiola Martínez ya confesó a COOL que estaba «consternada» por la situación que atraviesa su país. «No tengo más información que la que hemos visto todos en las noticias. Aunque las comunicaciones están afectadas y no son buenas, he podido hablar con la familia y, gracias a Dios, están bien», explicó entonces. Venezuela atraviesa un momento especialmente delicado, todavía inmersa en una compleja situación política tras la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

La participación de Fabiola Martínez en el programa llega de la mano de Paz en Cadena, una sección solidaria con la que el espacio busca ayudar a personas que atraviesan situaciones especialmente complicadas y que cuentan con pocos recursos. Antes de arrancar, Paz Padilla quiso saber qué le había llevado a aceptar el proyecto.

«Cuando te llamamos, dijiste muy rápido que sí. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión?», le preguntó la presentadora. La respuesta de Fabiola fue clara: «Tengo una asociación y cuando me ofrecieron este espacio dije que sí enseguida porque pensé que estaba hecho a mi medida».

En su primera entrega, la sección se volcó con una familia de Estepona que perdió prácticamente todo después de que unas obras realizadas en la azotea provocaran graves filtraciones de agua, obligándoles a abandonar su vivienda. A lo largo del programa, particulares y varias empresas se ofrecieron para colaborar con la reconstrucción de su hogar, en una mecánica que recuerda a la que en su día popularizó Entre Todos, el formato presentado por Toñi Moreno.

Con este estreno, Fabiola Martínez inicia una nueva etapa en televisión de la mano de Paz Padilla, combinando su faceta televisiva con el trabajo solidario que lleva años desarrollando a través de su fundación. Un debut marcado por la emoción y por el recuerdo constante de un país que sigue muy presente en su vida.