Fabiola Martínez, tras los terremotos en Venezuela: «Mi familia está en Maracaibo, no ha sido tan fuerte como en Caracas»

La tragedia sísmica que ha sacudido el norte de Venezuela en las últimas horas ha dejado un escenario de devastación difícil de asimilar. Dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en la escala de Richter han provocado una crisis humanitaria de gran escala, con cifras oficiales que ya hablan de al menos 32 fallecidos y más de 700 heridos, aunque los organismos internacionales advierten de que el balance podría empeorar de forma drástica en los próximos días. En este contexto, la actriz y presentadora Fabiola Martínez ha hablado en exclusiva con COOL, mostrando su profunda preocupación por lo que está ocurriendo en su país de origen y trasladando un mensaje cargado de angustia, incertidumbre y cercanía familiar.

«Estoy consternada», ha comenzado diciendo. «No tengo más información que la que hemos visto todos en las noticias. Aunque las comunicaciones están afectadas y no son buenas, he podido hablar con la familia y, gracias a Dios están bien», ha explicado Martínez, reflejando la dificultad de contacto que atraviesa gran parte de la población venezolana tras el colapso de infraestructuras básicas como la electricidad, las redes telefónicas y los transportes.

La situación es especialmente delicada en zonas como La Guaira, uno de los epicentros del desastre, donde se han registrado los mayores daños materiales y humanos. En contraste, otras regiones como Maracaibo han sufrido menos impacto directo, algo que ha llevado cierto alivio a familias que, como la de la propia Fabiola Martínez, han podido confirmar que sus allegados se encuentran a salvo. «Ellos están en Maracaibo, que aunque es costa, no ha sido tan fuerte como en La Guaira y Caracas», ha añadido.

El impacto de los seísmos no se limita a las cifras iniciales. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el desastre podría escalar hasta niveles mucho más graves, con estimaciones que sitúan el número de víctimas entre 10.000 y 100.000 fallecidos, en función de la vulnerabilidad de las construcciones y la intensidad del movimiento sísmico en zonas densamente pobladas. Estos modelos, basados en la exposición de la población y la resistencia estructural de las edificaciones, apuntan a un escenario potencialmente catastrófico.

Además de las pérdidas humanas, el impacto económico también podría ser devastador. El propio USGS calcula que las pérdidas derivadas del terremoto podrían oscilar entre el 1 % y el 7 % del PIB de Venezuela, un país ya golpeado por años de crisis económica, inflación y dificultades estructurales. El gobierno venezolano ha declarado el estado de emergencia nacional, ha suspendido las clases y ha paralizado servicios esenciales como el Metro de Caracas o el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, gravemente dañado. Las labores de búsqueda y rescate ya han comenzado en las zonas más afectadas, aunque las autoridades reconocen que muchas áreas siguen incomunicadas o con acceso limitado, lo que dificulta la evaluación real del desastre.

En su mensaje a COOL, Fabiola Martínez también ha querido subrayar el sentimiento de tristeza colectiva que embarga a los venezolanos en estos momentos: «Es una catástrofe en un país muy tocado… muy triste todo». Sus palabras reflejan no solo la preocupación personal por su entorno familiar, sino también la sensibilidad ante una crisis que golpea a millones de personas en un país que arrastra una situación compleja desde hace años.