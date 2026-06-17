La dolorosa confesión de Fabiola Martínez sobre la posible muerte prematura de su hijo Kike: «Me estoy preparando»

Fabiola Martínez ha respondido a una pregunta que podría romper a cualquier madre: «¿Qué harías si perdieras a un hijo?». La empresaria se ha sentado en un podcast en el que ha abierto su corazón y se ha sincerado sobre la posible pérdida de su hijo Kike, su primogénito con Bertín Osborne. El mayor del exmatrimonio nació con una grave lesión y parálisis cerebral causada por una infección de listeria que sufrió su madre durante el embarazo.

Según han contado sus padres en varias entrevistas, además de la parálisis cerebral, Kike ha sufrido problemas de movilidad y episodios de epilepsia, por lo que requiere atención y cuidados continuos. Por ello, cuando alcanzó la mayoría de edad, lo celebraron por todo lo alto. Eso sí, ahora la modelo venezolana ha desvelado que, pese a los logros y avances en la salud de Kike, también cuenta con la posibilidad de que fallezca antes que ella. Una revelación cuando menos dolorosa.

La dolorosa confesión de Fabiola Martínez sobre su hijo Kike

Fabiola Martínez ha hablado con una enorme sinceridad sobre el futuro de su hijo Kike y sobre los pensamientos que, como madre, le acompañan después de tantos años dedicados a sus cuidados. La exmujer de Bertín Osborne ha confesado que en ocasiones se prepara mentalmente para un escenario que le resulta inimaginable: «Yo creo que él va, se va a ir antes que yo. Entonces a veces me visualizo sin él».

La venezolana ha explicado que este ejercicio no nace del deseo de anticiparse al dolor, sino de una forma de afrontar una realidad que forma parte de sus mayores temores. «Todo el mundo me dice: ‘No te tortures’, pero yo creo que en el fondo me voy como preparando», ha asegurado, reconociendo que intenta estar preparada emocionalmente ante cualquier circunstancia.

Fabiola también ha revelado que ha dejado organizadas muchas cuestiones pensando en el bienestar de su hijo y en el futuro que tendrá cuando ella no esté a su lado. «He dejado organizadas muchas cosas y entiendo que su amor y su bondad van a hacer que la gente que esté a su alrededor lo vea como lo veo yo, que es puro amor», ha señalado.

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Aun así, la madre de Kike admite que siente una gran responsabilidad y que, si en algún momento tiene que enfrentarse a una situación complicada, será una lucha personal. «Si no es así, la batalla va a ser mía», ha afirmado con emoción.

Además, Fabiola ha reflexionado sobre el vacío que puede dejar una vida dedicada al cuidado de otra persona cuando esa labor termina. «Cuando dejas de cuidar, sientes que quién eres, que no tienes una razón», ha explicado, comparando esa sensación con la que viven muchas personas que pasan años cuidando a alguien con una enfermedad grave. «No hace falta tener un hijo con discapacidad, es que te pasa cuando pasas mucho tiempo al cuidado de una persona con una enfermedad terminal, pues cuando se va», ha añadido.