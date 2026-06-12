Fabiola Martínez sorprende al pronunciarse sobre el tercer embarazo de la hija de Bertín Osborne: «No puedo con más sobrinos»

Fabiola Martínez ha sido una de las invitadas a la celebración del 75º aniversario de El Premio Planeta. La venezolana ha aparecido ante los medios justo en un momento en el que su ex familia política es noticia por el tercer embarazo de Claudia Osborne. Por ello, en su intervención ante los micrófonos, ha sido preguntada por este nuevo miembro en el clan, que supone que sus dos hijos en común con Bertín Osborne volverán a ser tíos.

Fabiola Martínez reacciona al tercer embarazo de Claudia Osborne

Pese a su separación sentimental con el intérprete de Eterna melodía, Fabiola Martínez siempre ha mantenido que considera al cantante parte de su familia. Una máxima que también ha cumplido con las hijas del artista, a las que ha visto crecer. De hecho, fue en la boda de Claudia cuando salió a la luz su separación y, aunque estaba invitada a su sí, quiero con José Entrecanales, al ser reciente la noticia, prefirió no acudir.

Ahora el tiempo parece haber sanado todas las heridas y, aunque Fabiola siempre evita pronunciarse sobre el padre de sus hijos -y, por ende, de las hijas del mismo con Sandra Domecq-, en esta ocasión ha hecho la excepción. Lo ha hecho por un muy buen motivo: la llegada del tercer hijo de la pequeña de las Osborne.

«Lo sabía. Digo, me van a preguntar seguro. Y bueno, muy feliz, claro que sí. Pero no voy a decir nada más porque realmente es un tema muy personal. Que ella lo ha compartido como ha querido, cuando ha querido, y como lo ha hecho. Explicando el por qué lo ha querido hacer así. Estoy muy feliz por Claudia», ha contestado la empresaria, que, como no podía ser de otra manera, está muy emocionada por la hermana de sus hijos.

Además, lejos de acortar su respuesta, ha bromeado con la idea de que sus hijos, que aún son adolescentes, sean tíos de nuevo. De hecho, no ha dudado en contar cómo ha reaccionado su hijo Carlos, que aún es menor de edad: «Dice: ‘Ya no puedo más de sobrinos, por favor’. Porque son… Bueno, estos ya son más pequeños que él, pero es que hay muchos que son mayores que él. Somos muy raros. Bueno, somos modernos, ¿eh? Que ahora hay familias diferentes».

Así ha anunciado la hija de Bertín su tercer embarazo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de CLAUDIA OSBORNE (@clo_osborne)

A diferencia de otras ocasiones en las que su embarazo se ha filtrado sin pretenderlo, Claudia Osborne ha podido anunciar ella misma la llegada de un nuevo bebé al clan. Lo ha hecho a través de redes sociales, donde además ha compartido el sexo del bebé y el nombre que han elegido -que es un claro guiño a su marido, José Entrecanales-. «Después de un año muy duro, tenemos la grandísima suerte de poder anunciar que vamos a tener a nuestro tercer hijo. Es la primera vez que hemos podido vivirlo en la intimidad durante todo el primer trimestre. No sabéis cuánto necesitábamos hacerlo así esta vez. Y ahora, con toda la alegría y la paz del mundo, os lo contamos. Deseando conocerte, Joselito».