Elsa Pataky desvela que tuvo que ver la final del Mundial atrapada en un avión: «Lo vimos con el teléfono y llorando»

Elsa Pataky era una de las VIPs que tenía previsto ir a la final de España contra Argentina en Nueva York. Sin embargo, y aunque todo apuntaba a que la actriz y sus hijos verían el partido desde las gradas, finalmente tuvieron que verlo desde un avión. ¿El motivo? El vuelo no llegó a tiempo a la Gran Manzana.

Pese a las lágrimas y la desilusión de no llegar al partido, la mujer de Chris Hemsworth, que ha dejado claro que se quedó con la miel en los labios , ha sacado una moraleja que ha sido muy aplaudida en sus redes sociales.

Elsa Pataky, entre lágrimas tras perderse la final de España contra Argentina

La realidad para muchos aficionados al fútbol con respecto a la gran final entre España vs. Argentina es que, o bien los precios de las entradas fueron fuente de críticas, o bien no llegaban a tiempo hasta Nueva York. Esto último ha sido lo que le ha sucedido a Elsa Pataky, que, pese a ser una de las privilegiadas en conseguir tickets para ver levantar a la Selección Española su segunda Copa del Mundo, un contratiempo en el vuelo le impidió verlo en directo. «Tenía entradas para la final de España vs. Argentina, un sueño, para verlo con mis hijos, y de camino de Costa Rica a Nueva York desviaron nuestro avión a Philadelphia y estuvimos atrapados en el avión 5 horas», ha comenzado diciendo en su publicación.

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Por su parte, la protagonista de DiDi Hollywood ha desvelado que, lejos de estar en el estadio o incluso en Nueva York, desafortunadamente tuvo que ver el triunfo de España desde el vuelo: «No llegamos a la final y tuvimos que verlo en el avión con el teléfono y llorando porque estuvimos tan cerca de ver ganar a nuestro país. No había llorado desde hacía tiempo con mis hijos».

Según ha contado la actriz, solo un familiar pudo entrar al estadio: «Solo mi primo consiguió llegar desde Australia; tuvo que ver el partido solo con 5 asientos libres al lado suyo, pero por lo menos con toda la afición». Eso sí, pese a no llegar a tiempo, ha aprovechado su estancia en la ciudad que nunca duerme para enseñarles a sus hijos algunos de sus lugares más emblemáticos, donde aún celebraba la afición el gran triunfo de nuestra Selección: «Nos quedó el consuelo de ir a Times Square y mostrarles a mis hijos la ilusión de todos los españoles que estábamos ahí. ¡A veces la vida no te deja! ¡Lo intentamos todo! Pero la mejor alegría es que ganamos y me siento orgullosa de ser española. ¡Ole España!».