Este es el pueblo de Canarias donde Leonor está pasando su viaje de fin de curso con sus compañeros de la Academia General del Aire: es de los más bonitos

Las Islas Canarias continúan siendo uno de los destinos más demandados por numerosas personas debido a sus diversos parajes volcánicos y a su clima primaveral permanente. Por ello, el destino elegido por la princesa Leonor y sus 72 compañeros de su promoción ha sido el territorio grancanario, haciendo una parada especial en el municipio de Teror, uno de los pueblos más bonitos de la isla. Un lugar donde la princesa pudo observar de cerca la imagen de la patrona de Gran Canaria y recorrer el casco histórico antes de seguir con su programa en la isla.

Recorrido de Leonor por Teror

La llegada de la princesa estuvo conformada por un acompañamiento total de 72 alumnos y varios profesores al mando del coronel Ajenjo. Estos fueron recibidos por el alcalde de Teror, José Agustín Arencibia, entre otros representantes municipales. La heredera ha recorrido la emblemática basílica del municipio de Teror y ha podido observar de cerca la imagen de la Virgen del Pino y realizó una visita guiada por el casco histórico de la localidad.

¿Por qué visita Gran Canaria?

Las tradiciones de las distintas hornadas de la Academia General del Aire y del Espacio (AGA), a la que ha pertenecido la princesa Leonor durante la temporada 2025/2026, firman esta visita a Gran Canaria como un viaje de fin de curso.

Durante los días de recorrido, los alféreces visitan distintas instalaciones militares del Ejército del Aire en la isla, como el acuartelamiento de Gando, los búnkeres del litoral, Las Palmas de Gran Canaria y el radar de San Mateo, teniendo tiempo libre para disfrutar de la playa. Además, es la primera vez que la princesa visita Teror, pero no la primera vez que está en la isla, ya que en enero de 2025 estuvo durante su etapa de formación naval.

La importancia de Teror

Teror, denominada villa mariana, alberga en su basílica la imagen de la Virgen del Pino, patrona de Gran Canaria. Un espacio cuya construcción comenzó en el año 1.767 y está catalogado como Bien de Interés Cultural. Además, su entorno histórico conformado por calles y balcones tradicionales fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1979. Un lugar conocido por ser un referente religioso de generaciones de canarios.

El futuro de la princesa Leonor

La princesaLeonor,r que se encuentra disfrutando de este viaje de fin de curso junto a sus compañeros en Gran Canaria, comenzará en septiembre el Grado de Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, tras concluir su paso por la AGA, con sede en la base aérea de San Javier (Murcia). Por tanto, la princesa dejará atrás sus estudios militares y se adentrará en la vida universitaria en apenas tres meses.