Mundial

Vota: ¿quién es quién entre España y Austria?

¿Sabes cuidar tu piel en verano? Vota y descubre cuánto sabes

Tartas de queso vascas que hacen historia: ¡vota la más sabrosa!

España, Austria, mundial
(Foto: Cool)
Marta Morales

España y Austria se enfrentan en el Mundial, pero el duelo va mucho más allá del fútbol. Desde hoteles de cinco estrellas y palacios históricos hasta gastronomía, arquitectura y destinos de ensueño, ambos países presumen de un estilo de vida único. ¿Serás capaz de distinguir qué pertenece a cada uno y acertar cuál es la opción más exclusiva? Ponte a prueba con este quiz y descubre cuánto sabes sobre dos de los destinos más fascinantes de Europa.

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