El PP llevará al juez la venta de la sede del PSOE y del local a la empresa del hermano de Puig en Morella

El PP tiene decidido impulsar las acciones judiciales pertinentes a través de un procedimiento civil para solicitar la anulación de pleno derecho de la venta por parte del Ayuntamiento de Morella, entonces gobernado por el PSOE, de la sede local de ese mismo partido y de un inmueble a una de las empresas ligadas a Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig. La decisión, confirmada por fuentes populares, se fundamenta en el contenido de un informe emitido por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA), del pasado 28 de mayo, cuyos resultados ha publicado OKDIARIO los días 8 y 9 de este mes de julio.

En referencia a la sede del PSOE, Antifraude sostiene en su informe que se vendió por un precio un 35,34% inferior a la media de mercado en aquel momento (2005). Y sobre el local comercial adquirido por la mercantil ligada a Francis Puig, que la operación de compraventa se efectuó por un precio de 147.095 euros sin IVA para un local con una superficie de 276,87 metros cuadrados. Es decir, a un valor un 53% inferior al precio de mercado en ese momento (2014), siempre según el citado informe.

Morella es un municipio ubicado en la comarca de Els Ports (Los Puertos), en la provincia de Castellón. De ese municipio fue alcalde Ximo Puig entre 1995 y 2012. Y le relevó otro socialista, Rhamsés Ripollés, hasta que en los comicios de 2023, una Independents per Morella (Independientes por Morella), una formación de corte local, con el apoyo del PP, arrebató al PSOE este histórico feudo socialista. Por tanto, la operación de la venta de la sede del PSOE se produjo con Ximo Puig en la alcaldía. Y la del local a la mercantil ligada al hermano de Ximo Puig, ya en tiempos de Rhamsés Ripollés.

Tal como ha publicado OKDIARIO, según acredita un informe elaborado por la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) en respuesta a una investigación iniciada por ese mismo organismo en 2025, el PSPV-PSOE pagó 20 años antes, en 2005, por su sede en la localidad de Morella, a una empresa adscrita al Ayuntamiento un precio un 35,34% inferior a la media de mercado en la Comunidad Valenciana en aquellos momentos. En ese momento, Ximo Puig era el alcalde de la localidad.

Años más tarde, en 2014, y ya con el también socialista Rhamsés Ripollñes en la alcaldía, la empresa pública del Ayuntamiento de Morella, Iniciativa per la Promoció del Tint de Morella SL (Inprotint), vendió en 2014 a Comunicacions dels Ports, una empresa ligada a Francis Puig, hermano del ex presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, un local comercial con una superficie de 276,87 metros cuadrados por un precio de 147.095 euros sin IVA. Es decir, a un valor un 53% inferior al precio de mercado. Así, se desprende de la resolución antes citada y emitida por la Agencia Valenciana Antifraude el pasado 28 de mayo, a la que ha tenido acceso OKDIARIO.

A la vista de todo ello, y del perjuicio que ambas operaciones inmobiliarias han podido generar al consistorio y, en consecuencia, al municipio, el PP entiende que el asunto debe ir a los tribunales por la vía civil, dado que a través de esa vía no hay plazo de prescripción, según han asegurado fuentes populares.

Los populares no descartan activar también la vía contencioso-administrativa, pero en este caso, todo está pendiente de una solicitud a la Agencia Valenciana Antifraude, que archivó actuaciones al considerar que ambos casos estaban prescritos.

La AVAF, no obstante, señalaba en su informe que la deuda por el pago aplazado del local transferido a la mercantil ligada al hermano de Ximo Puig sigue activa, por lo que el PP entiende que los efectos supuestamente lesivos para los vecinos de Morella continúan y entiende que esta cuestión abre la puerta a exigir responsabilidad contable. Es decir, que los ex gestores «paguen de su bolsillo el dinero perdido».