Pérez Llorca anuncia una ley del suelo frente al déficit de vivienda y dinero para climatizar colegios

Juanfran Pérez Llorca ha deslizado este jueves que «hay margen» para una nueva bajada impositiva en la Comunidad Valenciana. Esta afirmación, que ha pasado casi de soslayo en su intervención inicial, constituye uno de los principales anuncios efectuados por el presidente de la Generalitat Valenciana, a los que hay que agregar la inminente aprobación en las Cortes Valencianas, y en concreto en el nuevo periodo de sesiones de las Cortes Valencianas, de una nueva ley del suelo dirigida a paliar el déficit de vivienda. Y un tercero, que dadas las condiciones meteorológicas y las reivindicaciones del sector educativo es esencial aquí: a partir de la segunda quincena de julio, su Gobierno empezará a transferir a todos los centros educativos una dotación extraordinaria de un mínimo de 5.000 euros y un máximo de 25.000 para su climatización en el próximo curso 2026-2027.

En materia de vivienda, como se ha dicho, Pérez Llorca ha avanzado que en el nuevo periodo parlamentario de sesiones se presentará para su tramitación y aprobación una nueva ley del suelo. Y que esa norma está diseñada, entre otras cuestiones, para «eliminar la burocracia que durante años ha bloqueado la construcción de viviendas».

También ha adelantado que con esta norma se agilizarán los planes generales de los municipios, se introducirán herramientas urgentes, como los planes especiales y los proyectos residenciales locales, para disponer de suelo para vivienda protegida «de forma rápida y con los plazos claros». Además, ha anticipado también que se «impulsará» la creación de más suelo industrial. Un objetivo para el que la Generalitat trabajará «codo con codo con los ayuntamientos» de la autonomía.

Pérez Llorca se ha manifestado así en el transcurso de su alocución en el Fórum Nueva Economía, en Valencia. Un acto en el que ha sido presentado por el secretario general del PP de Feijóo, Miguel Tellado.

En materia de infraestructuras, ha destacado que se han desbloqueado, tras años sin consignación presupuestaria, proyectos clave para los municipios, como la ronda Oeste de Castellón, la conexión con el Hospital Público Universitario de Torrevieja en la CV-95 o el desarrollo de la CV-60 a su paso por Terrateig.

Y ha anunciado, también, que la Generalitat Valenciana adquirirá más de 66 hectáreas de tierras privadas para la ampliación del Parque Natural de la Albufera de Valencia, con una inversión de siete millones de euros. Con ello, aumentará la superficie destinada a la conservación y protección de la flora y fauna propias de la laguna.

En materia fiscal, Pérez Llorca ha recordado que, antes de llegar el gobierno compartido por el PSOE y Compromís, el conocido como el Botánico, cada valenciano pagaba una media de 1.926 euros en impuestos. Y que, tras aplicar la izquierda su política fiscal, esa cifra se elevó hasta los 2.637 euros por valenciano. Es decir, un 40% más en recaudación de impuestos, sin que en esos años (2015-2023) se pusiera en marcha ninguna gran infraestructura.

Frente a ello, Pérez Llorca ha destacado que a día de hoy, la valenciana es la autonomía de España con más deducciones fiscales en la declaración de la renta. Ha recordado, también, que la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones ha ahorrado 242 millones de euros a todos los valencianos, entre otras bajadas impositivas. Pérez Llorca ha presumido de haber «roto un mito, el de que no se puede recaudar más bajando impuestos».

Además, ha recordado Pérez Llorca que el Gobierno de Sánchez ha incrementado la recaudación un 70% entre 2018 y 2025 y que, pese a ello, sigue adeudando 4.000 millones a la Comunidad Valenciana en materia de dependencia y otros 1.000 millones por los desplazados de la sanidad valenciana.