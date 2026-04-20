Otro cargo del Gobierno de España desmonta a la juez de la DANA: en el CECOPI no se habló del Poyo

Otro cargo del Gobierno de España, en este caso la jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Patricia García, ha confirmado en su declaración de este lunes ante la juez que instruye el caso de la DANA del 29 de octubre de 2024, la titular de Instrucción 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que el Es-Alert, el mensaje masivo de alerta a la población de aquella trágica jornada, desde el Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) se envió por el peligro que existía en la presa de Forata. Y, lo más importante, que no se habló del barranco del Poyo.

Esto último, de facto, desmonta la tesis que sigue manteniendo la magistrada desde el inicio de la instrucción, reflejada en los autos que continúa haciendo a pesar de los reiterados testimonios de testigos e investigados, de que fue el Poyo y no el riesgo de colapso de la presa de Forata el motivo de la reunión del CECOPI. Según la testigo de este lunes y otros anteriores, fue Forara. Con ello, el testimonio de este lunes ha acrecentado las voces en torno al caso que continúan expresando que la tesis de la instructora no es la acertada y que el caso puede acabar diluyéndose en los tribunales, precisamente por la insistencia de la juez en lo contrario a lo declarado por otra testigo.

En otro momento de su comparecencia, Patricia García ha señalado también otra cuestión de enorme relevancia. En concreto, ha manifestado que la competencia de Protección Civil es compartida entre administraciones, que los primeros responsables son los ayuntamientos y que esos ayuntamientos, debían tener, a su vez, los planes de actuación municipal. Para agregar, finalmente, que ella desconocía si los tenían o no.

La jefa de la Unidad de Protección Civil de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha manifestado que se encontraba conectada de modo telemático al CECOPI y que en la reunión de ese organismo se habló de Utiel y de la presa de Forata, en grave riesgo de colapso. No del Poyo. Sí, de Paiporta. Pero del Poyo y de la alerta hidrológica como tal, no se habló.

Además, ha revelado también que en torno al Es-Alert hubo un debate. Por tanto, que el mensaje del Es-Alert no fue propuesto y aprobado. La testigo no ha recordado quién o quiénes participaron en ese debate.

Pero, de facto, lo que confirma la declaración de Patricia García es que el CECOPI careció de información acerca del barranco del Poyo y que los esfuerzos de ese organismo estaban centrados en la situación que en esos momentos se estaba produciendo en torno a la presa de Forata.

Hay que recordar que el que fuera jefe operativo de la emergencia durante la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, José Miguel Basset, también declaró ante la juez que el mensaje de alerta enviado a través del sistema Es-Alert el día de la catástrofe se mandó exclusivamente por el riesgo de rotura de la presa de Forata y no por el desbordamiento del barranco del Poyo. Y que, por lo que respecta al Gobierno, por ejemplo, el máximo responsable de la propia Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, también insistió en que lo que centraba la atención del CECOPI era Forata.