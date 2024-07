Mazón: «Mis gobiernos son transversales, gobernamos para todos: los que nos han votado y los que no»

Carlos Mazón inicia su segundo año de legislatura, justo en el que entra en vigor la Ley de Libertad Educativa, al frente de un gobierno monocolor del Partido Popular en minoría, algo que supone un nuevo reto. Mazón lo afronta con confianza: «Mis gobiernos son transversales, gobernamos para todos: los que nos han votado y los que no». De cara a esta nueva etapa, Mazón desvela a OKDIARIO que: «Mi política va a ser la misma de siempre: el diálogo y el entendimiento con todos los grupos políticos». Finalmente, advierte que que en esta nueva etapa de la legislatura: «Una cosa debemos tener clara, el cambio no para en la Comunidad Valenciana».

PREGUNTA.- En su discurso de investidura pidió usted a todos el beneficio de la duda. Un año después, con la experiencia de presidir la tercera comunidad autónoma de España, la Valenciana, manifestó, en referencia Pedro Sánchez, que prefería gobernar a resistir. ¿Cómo se entiende una y otra frase?

RESPUESTA.- El beneficio de la duda es algo en lo que creo. Básicamente, porque en lo que no creo es en lo contrario. No creo en adhesiones ciegas a un modelo que no ha echado a andar. Es verdad que nosotros fuimos muy claros en campaña electoral en nuestro programa de gobierno, en la necesidad de un cambio en muchas materias que entendíamos que eran fundamentales. Y, por eso, el beneficio de la duda.

Es decir, tenemos claro lo que queremos hacer. Y siempre desde el diálogo y no desde la imposición. Porque, precisamente, uno de los aspectos más importantes del cambio era evitar las imposiciones y escuchar siempre antes de tomar decisiones. Aunque uno tiene su idea de hacia dónde deben ir las cosas, pero siempre escuchando a los demás.

P.- Desde que comenzó su gobierno se ha mostrado como un presidente transversal. Por un lado, ha llegado a acuerdos con Vox, su socio de gobierno hasta hace muy poco. Y, por otro, con Compromís. ¿Cómo se puede mantener es transversalidad con otras fuerzas políticas?

R.- Pues no entendiéndolo como una situación de equilibrismo, sino como una obligación en la que lo más importante siempre es el interés para la Comunidad Valenciana. El primer pacto al que llegué en esta legislatura, antes que con Vox, fue con Compromís Y fue en las Cortes Valencianas.

P.- Lo recuerdo. En concreto, en lo que usted denomina la mesa de los árbitros, la de las Cortes Valencianas.

R.- Nosotros teníamos muy claro que al menos la mesa de los árbitros, tenía que ser plural y tener una representación de todos y cada uno de los partidos. El Partido Socialista no quiso y negó sus votos a Compromís para que pudiera tener un puesto en la mesa y nosotros se lo cedimos. Y lo hicimos con total convicción. Nuestro primer acuerdo, nuestro primer sello de una voluntad, fue con Compromís, que está en las antípodas de lo que yo considero, pero estábamos hablando del árbitro, no de los contenidos.

Hemos querido ser transversales por una razón muy sencilla porque gobernamos para todos, no sólo para los que nos han votado. Los que nos han votado nos han dado su apoyo y les debemos nuestra coherencia de desarrollar un programa de gobierno y unas prioridades para la Comunidad Valenciana a las que nos hemos comprometido. Y eso es sagrado. Pero es igual de sagrado el compromiso de gobernar para todos.

P.- ¿Cuál va a ser su política al frente de la Generalitat ahora que no cuenta con un socio preferente?

R.- La misma que ha sido siempre: el diálogo y el entendimiento con todos los grupos políticos, es mi convicción y mi responsabilidad, porque además creo que tiene que ser así. Hemos dado varias pruebas de ello a lo largo de la legislatura. Le recuerdo que, como le he dicho, Compromís está en la Mesa de las Cortes gracias a un pacto con el Partido Popular.

P.- ¿Ve posible romper el cordón sanitario de la izquierda en la Comunidad Valenciana para alcanzar acuerdos puntuales en el futuro?

R.- Yo he demostrado hasta el momento, y lo voy a seguir haciendo, que he propuesto varios pactos y que tengo la voluntad cierta de alcanzar acuerdos con todas las fuerzas políticas en este año de legislatura sobre cuestiones de interés general. Sobre cuestiones, si se me permite la expresión, de Estado, de Comunidad. Como, por ejemplo, la Mesa del Agua, la Financiación Autonómica, la Albufera de Valencia, etc. Yo, sin ir más lejos, apoyo la ley de trato justo que impulsa Compromís. Debemos anteponer el interés general al sectarismo y al tacticismo.

P.- ¿Ese nuevo Gobierno que ahora arranca, sigue siendo el de los mejores, cómo usted denominaba al anterior?

R.- Yo he tenido un gran gobierno. Y sigo teniendo ahora un gran y magnífico gobierno. El objetivo es seguir mejorando.

P.- Ahora, ¿cuál es el primer reto de este nuevo Gobierno valenciano del Partido Popular?

R.- El reto del Gobierno valenciano es sencillo y simple: seguir liderando, seguir impulsando y seguir trabajando por el cambio en la Comunidad Valenciana. Pese a todo lo sucedido, una cosa debemos tener clara: el cambio no se detiene. El cambio no para en la Comunidad Valenciana.