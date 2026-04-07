Hallado en Valencia un taller clandestino con 24 trabajadores ilegales de Colombia, Honduras y Marruecos

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un taller textil ilegal ubicado en la comarca del Campo de Turia, en la provincia de Valencia. En el citado taller trabajaban 26 personas sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Y, de ellas, 24 se encuentran en situación irregular en España, procedentes de Colombia, Honduras y Marruecos, según han revelado a OKDIARIO fuentes próximas al caso.

La operación policial se ha saldado con dos detenidos, de 44 y 52 años. Ambos, españoles. A uno de los detenidos se le imputa un supuesto delito contra el derecho de los trabajadores. Y al otro, además, un presunto delito de tráfico ilegal de mano de obra y quebrantamiento de medida cautelar.

La intervención arranca a raíz de una inspección conjunta efectuada por la Policía Nacional, la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social. Los agentes comprobaron en esa inspección que el taller funcionaba sin contar con la correspondiente licencia de actividad. Además, en su interior, trabajaban 26 personas. Confeccionaban prendas para diversas empresas del sector. De ellas, un total de 24 se hallan en situación irregular en España. Además, dos de esos 24 empleados vivían en el mismo inmueble, en condiciones insalubres. El principal investigado los utilizaba para garantizar el buen funcionamiento del taller.

Los empleados efectuaban jornadas de hasta 60 horas a la semana, con retribuciones de unos 1.000 euros al mes al margen de cualquier normativa laboral vigente. Eran trasladados desde el área metropolitana de Valencia al taller en una furgoneta que ha sido localizada en los registros. El vehículo era usado, además, para el transporte de las prendas confeccionadas hasta las mercantiles que subcontrataban ese servicio.

Los agentes, según la Policía Nacional, constataron que algunos bienes vinculados a la actividad delictiva figuraban a nombre de terceras personas. Pero que formaban parte del entorno más próximo al principal investigado. Y detectaron, además, ingresos bancarios superiores a los 300.000 euros en 8 meses de actividad procedente de las empresas cliente.

El taller quedó precintado tras una primera intervención en octubre de 2025. Pero los agentes observaron posteriormente indicios de actividad. Estas sospechas, motivaron una nueva intervención en febrero de este 2026, en la que se constató que se había reanudado la actividad en el citado taller y que el principal investigado continuaba gestionando encargos de producción en el mismo. Este último detenido, ha sido puesto a disposición judicial. En tanto que el otro arrestado ha sido puesto en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido para ello.