La Generalitat cierra con el FMI la instalación en Valencia de su primera sede tecnológica fuera de Estados Unidos

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha elegido la ciudad de Valencia para la instalación de su primer Centro Global de Tecnologías de la Información fuera de Washington (Estados Unidos). El acuerdo se ha alcanzado tras varios meses de negociaciones entre el FMI y la Generalitat Valenciana. Así, el Ejecutivo que preside Juanfran Pérez Llorca cederá al FMI el emblemático Palacio de Catalayud, en pleno centro de Valencia y a muy pocos metros del Palacio de Presidencia. Y ese palacio albergará la nueva sede tecnológica.

De facto, y desde la lectura política en plena precampaña de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Juanfran Pérez Llorca no solo logra que una instalación de vanguardia y de referencia mundial se instale en la Comunidad Valenciana y en la ciudad de Valencia, sino que asesta un duro revés político a la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, la socialista Diana Morant. Además, esta llegada se produce la misma semana en que el candidato socialista y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto acudir a Valencia para retomar su agenda preelectoral.

Juanfran Pérez Llorca ha destacado que la implantación en Valencia de la primera sede tecnológica del Fondo Monetario Internacional fuera de Washington y de Estados Unidos es «el resultado de la firme apuesta que la Generalitat Valenciana está haciendo para convertir a la Comunidad Valenciana en un referente en el ámbito de la innovación y de la tecnología».

Juanfran Pérez Llorca ha destacado también el esfuerzo realizado desde la Generalitat Valenciana en estos últimos meses para que esta infraestructura se instale en la ciudad de Valencia: «Su logro demuestra que la Comunidad Valenciana cuenta con el talento, las capacidades, las infraestructuras y el buen hacer que se requiere para ser la sede tecnológica de una de las instituciones más influyentes en la gobernanza económica y financiera internacional».