La fiscalía tumba la denuncia del PSOE de Diana Morant contra el conseller de Sanidad valenciano

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha tumbado la denuncia presentada por el PSOE valenciano de Diana Morant contra el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, por un supuesto trato de favor a Ribera Salud en la prórroga por un periodo de cinco años en la gestión del hospital público del Vinalopó. El anuncio por parte del PSPV de esta denuncia se produjo el sábado.

Se da la circunstancia de que, entre los años que van de 2020 hasta la conclusión de la pasada legislatura en 2023, cuando el Gobierno valenciano estaba presidido por el socialista Ximo Puig y la Consellería de Sanidad también la dirigían los socialistas, esa administración recibió hasta 132 condenas por parte del TSJCV. Y tuvo que pagar en costas 70.200 euros, mientras que en la actual, con Marciano Gómez al frente, ha sido un ejemplo de transparencia. Únicamente ha recibido una sentencia en contra, frente a otras tres ocasiones en las que la Justicia ha desestimado las reclamaciones efectuadas por PSPV y Compromís, según han confirmado fuentes de la Administración autonómica a OKDIARIO.

En el caso que nos ocupa, la Fiscalía Superior del TSJCV era la competente porque Marciano Gómez, el conseller denunciado, precisamente en su condición de conseller se encuentra aforado. También, en el caso que nos ocupa, a los socialistas les queda abierta la reconducción de la citada denuncia por la vía jurisdiccional. Esto es, de nuevo, ante el Tribunal Superior. Pero el criterio y la decisión de la Fiscalía Superior ya han quedado expuestos. Por lo que todo apunta a que el caso está cerrado.

La denuncia de los socialistas se había producido después de que su secretaria general, Diana Morant, fuese también denunciada por Marciano Gómez por los supuestos delitos de injurias y calumnias. Precisamente, después de que la citada Diana Morant acusase a Marciano Gómez en unas manifestaciones a medios de «lucrarse con la privatización de la sanidad pública».

Marciano Gómez anunció entonces el inicio de acciones legales contra Diana Morant. En concreto, Gómez interpuso una demanda de conciliación contra la ministra. Lo que, de facto, es una acción previa a la denuncia ante el Tribunal Supremo, en este caso por los presuntos delitos de atentado contra el honor, injurias y calumnias por parte de la ministra contra la persona del conseller.

La demanda de conciliación presentada por Marciano Gómez como paso previo para denunciar ante el Supremo a Diana Morant por esta grave acusación estriba en que los delitos de injurias y calumnias son perseguibles solo a instancia de parte. Y, en el caso de las injurias, para poder sustanciar la denuncia se necesita el paso previo por ese acto de conciliación, según las fuentes jurídicas consultadas. Esto es lo que explica que el conseller de Sanidad valenciano, Marciano Gómez, iniciase el procedimiento para denunciar a la ministra Morant a través de una demanda de conciliación. Diana Morant no acudió a ese acto de conciliación Y, este hecho, abrió la vía a Marciano Gómez para dirigirse al Supremo.

Esto ocurrió el 2 de abril. Luego, el pasado fin de semana, fue el PSOE valenciano el que hizo pública su denuncia al conseller. Ahora, la Fiscalía ha rechazado la denuncia del PSOE de Diana Morant.

Los efectos de todo ello son dos. En el ámbito judicial, la ministra queda expuesta a las acciones del conseller ante el Supremo. Y, en lo político, una nueva decisión de Morant y su equipo que fracasa.

Todo ello ocurre en un momento especialmente crítico para la ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, con una guerra interna en las provincias de Alicante y Valencia, sin arrancar en las encuestas y con un mensaje que no llega al electorado. Ya suenan para sustituirla algunos nombres. Uno, el del actual ministro de Hacienda, Arcadi España. Y también se vislumbran, como ha publicado OKDIARIO, movimientos internos para posicionar en el futuro al actual alcalde de Gandía, José Manuel Prieto.