Detenidos por hurtar a ancianos en supermercados y usar sus tarjetas para vaciar sus cuentas en cajeros

Dos hombres y una mujer, de nacionalidad peruana y edades comprendidas entre los 23 y los 32 años, han resultado detenidos como supuestos autores de los delitos de hurto, estafa y pertenencia a organización criminal en el transcurso de una investigación llevada a cabo por los agentes de los puestos de la Guardia Civil en Sagunto y Massamagrell, en Valencia. Los detenidos hurtaban a personas mayores en los aparcamientos de los centros comerciales. Luego, utilizaban las tarjetas de crédito sustraídas a esas mismas personas para sacar dinero de las cuentas de las víctimas a través de los cajeros automáticos. A algunas de las víctimas llegaron a producirles un quebranto económico que supera los 7.000 euros. Todo ello, según la Guardia Civil.

La banda está compuesta por 12 miembros. Todos identificados. Tres ya están detenidos. De los otros nueve, se sospecha que alguno o algunos han podido huir al extranjero, por lo que se ha solicitado requisitoria para sus detenciones. Suelen utilizar documentación falsa. Con ello, evitan tener antecedentes. Si bien algunos ya cuentan en España con varias requisitorias en vigor. Todo, también, según el Instituto Armado.

La investigación arranca en la provincia de Valencia a raíz de una serie de denuncias por parte de personas de avanzada edad que habían sido víctimas de hurtos en los aparcamientos de supermercados, mediante un modus operandi que se repetía en cada caso. Uno de los ladrones requería a la víctima para pedirle una dirección. Y el otro aprovechaba para sustraer los objetos de valor que tuviera en su coche.

Los autores de los hurtos utilizaban vehículos de alquiler que obtenían con documentación falsa. Fue a través de las cámaras de seguridad de distintos establecimientos como la Guardia Civil pudo obtener la identificación de los miembros de la citada banda. Los investigadores han logrado atribuirles la supuesta autoría de medio centenar de hechos delictivos, entre estafas y hurtos.