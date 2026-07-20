Detenidos en Denia (Alicante) cuando transportaban una moto robada en una furgoneta con placas falsas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidad de Denia (Alicante) a tres jóvenes, de nacionalidad española y edades comprendidas entre los 20 y los 25 años, tras interceptarlos cuando viajaban en una furgoneta alquilada a la que habían puesto placas falsas y en cuyo interior transportaban una motocicleta que había sido robada. La Policía atribuye a estos mismos jóvenes la supuesta autoría del robo de una segunda motocicleta. En este último caso, según las mismas fuentes, el vehículo había sido ocultado en un parking, con la presunta intención de volver más tarde a por él.

La intervención policial ha tenido su origen en una llamada vecinal al Centro Inteligente de Mando, Comunicación y Control (CIMACC) de la Policía Nacional. El denunciante advertía que había presenciado cómo unos hombres habían introducido la motocicleta en la furgoneta y, a continuación, habían huido del lugar de los hechos.

Los agentes hallaron la furgoneta descrita por el testigo. El vehículo circulaba por las afueras de Denia en el momento de ser interceptado. Y, en su interior, había una motocicleta. Pero esa moto no respondía a la de la descripción efectuada por el denunciante.

Sin embargo, en paralelo a todo ello, otro ciudadano se personó en Comisaría para denunciar el robo de una segunda motocicleta. La descripción que esta víctima efectuó de la segunda moto presuntamente sustraída sí coincidía con la de la hallada en el interior de la furgoneta. Este hecho es el que precipitó la detención de los tres ocupantes de la furgoneta antes citada.

Además, los agentes descubrieron que la furgoneta en que los detenidos transportaban esa segunda moto había sido previamente alquilada por uno de ellos, con la particularidad de que, según la propia Policía, las matrículas del vehículo habían sido dobladas. Y, sobre las mismas, se había atornillado una segunda matrícula, perteneciente a otro vehículo.

Faltaba por hallar la primera moto supuestamente sustraída. Es decir, la que respondía en su descripción a la denuncia efectuada por un ciudadano anónimo y que precipitó la búsqueda y captura de los tres detenidos. Los agentes, finalmente, la encontraron escondida en el interior de un parking.