Un conductor de bus da positivo en cocaína cuando se disponía a recoger a 25 turistas chinos en Valencia

El conductor de un autobús que tenía que recoger a 25 turistas chinos en el centro de Valencia para llevarlos hasta Benicàssim, en Castellón, ha dado positivo en cocaína en un control rutinario de refuerzo sobre transporte público efectuado este miércoles por la Policía Local en uno de los distritos de la ciudad, el del Marítimo. Los hechos han ocurrido en torno a las 19:51 horas.

El chófer del autobús ha sido sometido a una prueba de detección de sustancias tóxicas y estupefacientes en el transcurso del citado control. La prueba ha arrojado un resultado positivo en cocaína. En ese momento, el vehículo no transportaba pasajeros. Pero sí se disponía a recoger a un grupo de 25 turistas de nacionalidad china a los que había dejado previamente visitando el centro histórico de la tercera ciudad de España.

Tras comprobar el positivo del citado conductor en cocaína, los agentes de la Policía Local de Valencia que efectuaban el control rutinario han procedido a inmovilizar el vehículo. En el autobús se encontraba en ese momento repleto de equipajes de los 25 turistas chinos mencionados. Los citados turistas esperaban que el autobús les recogiera en pleno centro de Valencia para trasladarles a la localidad de Benicàssim. Esta última, ubicada en la provincia de Castellón. Y distante algo menos de 86 kilómetros de la capital de la Comunidad Valenciana.

Finalmente, los 25 turistas chinos han tenido que ser trasladados a bordo de varios taxis junto con sus pertenencias hasta la citada localidad de Benicàssim. Por su parte, la empresa propietaria del vehículo inmovilizado, con sede en Albacete, en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, ha tenido que enviar horas más tarde, y ya este pasado jueves, a un segundo conductor para hacerse cargo del vehículo que había quedado inmovilizado tras haber dado su conductor positivo en cocaína durante un control de la Policía Local de Valencia.