El Ayuntamiento de Alicante decreta tres días de luto tras el doble crimen machista en una partida rural

El Ayuntamiento de Alicante ha decretado luto oficial desde las 14:00 horas de este viernes hasta la medianoche del domingo en señal de duelo por el doble crimen machista en la partida rural de Cañada de Fenollar, donde un hombre ha matado, presuntamente, a su mujer y una de sus hijas y ha dejado herida de gravedad a otra en la vivienda en la que todos residían, tal como ha publicado OKDIARIO. Así, las banderas del edificio consistorial lucirán, hasta las 00:00 del lunes, a media asta. El decreto que ordena ese luto oficial ha sido firmado por el alcalde de la ciudad, Luis Barcala.

Además, la corporación municipal ha guardado este mediodía tres minutos de silencio en la Plaza del Ayuntamiento, a las puertas del consistorio, en señal de repulsa por el crimen y en recuerdo de las dos víctimas mortales. En ese acto ha participado también el subdelegado del Gobierno, Manuel Pineda, y otros representantes gubernativos en Alicante, así como mandos de la Policía Local y de la Guardia Civil. Y, también, representantes sindicales del Ayuntamiento. A todos ellos se han sumado varios ciudadanos.

El decreto de Alcaldía que ordena los tres días de luto oficial destaca que el Ayuntamiento de Alicante quiere trasladar «un mensaje unánime de rechazo, manifestar nuestra enérgica condena por el terrible hecho, así como hacer llegar nuestro apoyo y cercanía al entorno de las víctimas». Además, «ante ese hecho, y como testimonio de su dolor y en señal de condolencia con las víctimas, el Ayuntamiento y la ciudad de Alicante declaran luto oficial, símbolo de duelo personal y colectivo».

Por su parte, el vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha animado a que «cualquier mujer que se pueda encontrar en cualquier situación de maltrato denuncie esa situación». Para Manuel Villar, «los comportamientos violentos en el ámbito familiar y en el resto de ámbitos son intolerables y no podemos bajar la guardia en ningún momento».

Tal como ha publicado OKDIARIO, los hechos ocurrieron este jueves en torno a las 20:00 horas. La hija que se encuentra ingresada llamó al 112 y a la Policía Local para informar de lo ocurrido. Las patrullas que se personaron en la vivienda familiar no pudieron hacer nada por salvar la vida de las dos víctimas mortales y trasladaron al hospital al supuesto agresor y a una de sus hijas. Al parecer, el hombre habría intentado autolesionarse. En el Sistema de Seguimiento Integral en los Casos de Violencia de Género (Viogén) no constaba información ni de las víctimas ni del autor de los hechos.