La UCO, al frente de la innovación agrícola mundial: testea una tecnología con luz ultravioleta para conseguir olivares más resistentes sin usar químicos

La Universidad de Córdoba (UCO) está desarrollando herramientas agrícolas al servicio del campo, y ahora le ha llegado el turno al olivar andaluz. El objetivo es producir mejor y ser más resistente.

Para activar las propias defensas del árbol, los científicos han planteado usar pulsos controlados de luz ultravioleta que ayuden al olivo a responder ante el estrés de determinadas enfermedades.

Es decir, no van a atacar directamente al patógeno, sino que estimularán la reacción natural de la planta. La UCO participa en un ensayo en condiciones reales de cultivo junto a Kubota y BALAM Agriculture en la finca El Valenciano, dentro de El Valenciano Rural Innovation Hub.

La UCO usa en Andalucía luz ultravioleta para aumentar la resistencia del olivar

Aumentar la producción de los olivares es fundamental, pero no todos los ensayos para lograrlo pasan por sensores, satélites e inteligencia artificial. Por ejemplo, la UCO ha puesto en foco en la luz.

La tecnología UV Boosting utiliza pulsos de luz UV-C para activar los mecanismos naturales de defensa de las plantas. Según explica la Universidad de Córdoba, esta herramienta busca mejorar la capacidad de adaptación del olivo frente a situaciones de estrés y determinadas enfermedades.

La idea es especialmente útil porque no actúa directamente sobre el patógeno, sino que prepara al árbol para que se defienda por sí mismo sin aumentar el uso de químicos.

El ensayo se está desarrollando en la finca El Valenciano, con la colaboración de BALAM Agriculture y la Universidad de Córdoba. El objetivo es comprobar cómo se comporta esta tecnología en olivar bajo condiciones reales de cultivo.

Cómo la luz ultravioleta ayuda al olivo a mejorar su resistencia, según la UCO

El planteamiento de UV Boosting consiste en que una planta no es un organismo pasivo. Tiene respuestas naturales frente al estrés y frente a determinadas amenazas. Por ello una buena idea es buscar formas de estimular esas respuestas sin depender siempre de tratamientos convencionales.

En este caso, la luz UV-C se aplica de forma controlada mediante pulsos diseñados para provocar una reacción defensiva en la planta. Para la UCO es una herramienta capaz de producir de manera más sostenible y reducir la dependencia de fitosanitarios.

Hay que tener en cuenta que el olivar andaluz se enfrenta a retos agronómicos que obligan a combinar productividad, sanidad vegetal y sostenibilidad. Si una tecnología ayuda a reforzar la resiliencia del árbol, puede convertirse en una pieza más dentro de esa estrategia.

Usan luz ultravioleta en los olivos en condiciones reales en agricultura

La tecnología está impulsada por Kubota, multinacional japonesa especializada en el diseño y fabricación de maquinaria agrícola. Para conocer la evolución de los trabajos, una delegación internacional de directivos de la compañía visitó El Valenciano Rural Innovation Hub.

Durante la jornada recorrieron las parcelas donde se desarrolla el ensayo y participaron en una sesión técnica sobre los objetivos del proyecto, la metodología de trabajo y las posibilidades de aplicación de esta tecnología en el olivar.

De hecho, la Universidad de Córdoba destacó la importancia de estos entornos compartidos, donde empresas tecnológicas, investigadores y profesionales del sector pueden validar soluciones directamente sobre el terreno.

El ensayo de UV Boosting en El Valenciano representa precisamente ese tipo de transferencia. Y es que une maquinaria, investigación y manejo agronómico en un cultivo estratégico para Andalucía.