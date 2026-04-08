La Tierra va a dejar de ser como hasta ahora: la ciencia confirma que vuelve el continente único Pangea y ya hay fecha

La ciencia tiene una respuesta sorprendente, y es que dentro de unos 250 millones de años, todos los continentes volverán a unirse en un único supercontinente llamado Pangea Última, también conocido como Pangea Próxima o Neopangea. Un escenario que traerá cambios extremos en el clima y en la vida.

Un único continente

Los expertos prevén que los continentes actuales volverán a juntarse formando un único bloque terrestre. Este fenómeno, conocido como supercontinente, ya ocurrió en el pasado con Pangea y se repite cada cientos de millones de años.

La futura configuración del planeta, denominada Pangea última o Pangea Próxima, surge por el movimiento constante de las placas tectónicas, que poco a poco acercarán América, Europa, África y Asia hasta colisionar.

Fin del océano Atlántico

Uno de los cambios más importantes será la desaparición del océano Atlántico. A medida que las placas se vayan desplazando, este océano se irá cerrando, provocando que los continentes se vuelvan a unir.

Al mismo tiempo, otras zonas del planeta experimentarán nuevos cambios, como la formación de grandes cordilleras y una intensa actividad volcánica, lo que provocará grandes temperaturas.

Un planeta mucho más caliente

El mayor impacto será climático. Diversos estudios señalan que gran parte de este supercontinente sufrirá temperaturas extremas, superando los 40 ºC de forma habitual.

Además, factores como el aumento del CO2 por actividad volcánica y una mayor luminosidad del Sol contribuirán a un calentamiento global aún más intenso.

En algunas zonas, las temperaturas podían alcanzar los niveles extremos, haciendo muy difícil la supervivencia de muchas especies en la Tierra.

¿Por qué ocurre este fenómeno?

La explicación está en las placas tectónicas. La superficie terrestre está dividida en grandes placas que se mueven lentamente sobre el manto. Este movimiento provoca que los continentes se separen y vuelvan a unirse en ciclos que duran millones de años.

A lo largo de la historia del planeta ya han existido varios supercontinentes, y Pangea Última sería simplemente el siguiente en ese ciclo natural.