Sulfato de cobre: propiedades, usos y aplicaciones en agricultura

El sulfato de cobre es uno de esos compuestos clásicos que llevan décadas utilizándose en agricultura. Y no es casualidad. Funciona, sobre todo en la agricultura.

¿En qué consiste?

Hablamos de una sal inorgánica cuya fórmula es CuSO₄. En su forma más común aparece como cristales de color azul intenso, muy reconocibles. Ese color no es solo estético: indica que está hidratado (pentahidratado, para ser exactos). Cuando pierde agua, cambia de aspecto y se vuelve más blanquecino.

Se disuelve con facilidad en agua, algo clave para su uso agrícola. Esa solubilidad permite aplicarlo en forma de caldo, lo que facilita su distribución sobre cultivos, suelos o incluso instalaciones ganaderas.

No es un producto nuevo ni mucho menos. Ya en el siglo XIX se utilizaba en Europa, sobre todo en viñedos. De hecho, su fama viene en gran parte de la conocida mezcla bordelesa, una combinación de sulfato de cobre y cal que todavía hoy se sigue usando.

Propiedades principales

El sulfato de cobre tiene varias propiedades que explican por qué sigue siendo relevante. Primero, su acción fungicida sobre las plantas, eliminando los hongos.

También tiene efecto bactericida. No solo actúa contra hongos, sino contra ciertas bacterias que causan enfermedades vegetales.

Otra característica interesante es su capacidad como alguicida. En sistemas de riego, estanques o depósitos de agua, ayuda a controlar la proliferación de algas.

Además, es un micronutriente. El cobre es un elemento esencial para las plantas, aunque en cantidades muy pequeñas. Participa en procesos enzimáticos y en la fotosíntesis. Eso sí, aquí hay que ir con cuidado: una cosa es aportar cobre como nutriente y otra muy distinta excederse, porque puede volverse tóxico.

Y justo ahí está uno de los puntos clave: el sulfato de cobre es eficaz, pero no es inocuo. Su acumulación en el suelo es un tema que se vigila mucho hoy en día.

Usos agrícolas más comunes

En agricultura, el sulfato de cobre tiene varias aplicaciones claras. Algunas de ellas siguen prácticamente igual que hace décadas; otras han evolucionado con nuevas técnicas y regulaciones.

Fungicida en cultivos

Este es, sin duda, su uso más extendido. Se emplea para prevenir y controlar enfermedades fúngicas como:

Mildiu en vid, patata y tomate

Antracnosis en frutales

Alternaria en hortícolas

La clave está en que actúa de forma preventiva. No es tanto un producto curativo como uno que evita que el hongo se desarrolle. Por eso se aplica antes o en las primeras fases de la infección.

En 2026 sigue siendo muy usado en agricultura ecológica, aunque con limitaciones. La normativa europea restringe la cantidad de cobre que se puede aplicar por hectárea al año, precisamente por su impacto ambiental.

Mezcla bordelesa

Merece mención aparte. La mezcla bordelesa combina sulfato de cobre con hidróxido de calcio (cal). Esto reduce la fitotoxicidad y mejora la adherencia del producto a las hojas.

Se utiliza sobre todo en:

Viñedo

Olivar

Frutales de hueso y pepita

Es una de las pocas soluciones aceptadas en producción ecológica para ciertas enfermedades, lo que explica su permanencia en el tiempo.

Desinfección de suelos y herramientas

El sulfato de cobre también se usa para desinfectar. En semilleros, por ejemplo, ayuda a reducir la presencia de patógenos.

En herramientas agrícolas, se puede aplicar en soluciones diluidas para evitar la propagación de enfermedades entre plantas.

Corrección de deficiencias de cobre

Aunque no es su uso principal, también se utiliza como fertilizante para aportar cobre en suelos deficientes.

Esto ocurre sobre todo en suelos arenosos o muy lavados, donde los micronutrientes escasean. En estos casos, el sulfato de cobre se aplica en dosis muy controladas.

Control de algas en sistemas de riego

En canales, balsas y depósitos de agua, ayuda a mantener el agua limpia. Esto es especialmente importante en sistemas de riego por goteo, donde las algas pueden obstruir los emisores.

Aplicaciones prácticas según cultivo

Cada cultivo tiene sus particularidades, y el sulfato de cobre se adapta a ellas.

En viñedo, por ejemplo, sigue siendo una pieza clave contra el mildiu. Se aplican tratamientos en momentos estratégicos, sobre todo en primavera, cuando las condiciones de humedad favorecen la enfermedad.

En olivar, se utiliza para prevenir repilo, una enfermedad muy común que afecta a las hojas.

En hortícolas como tomate o patata, el uso está bastante extendido, aunque cada vez se combina más con otras estrategias: rotación de cultivos, variedades resistentes, control biológico.

Y en frutales, su uso suele concentrarse en tratamientos de invierno o al inicio de la brotación.

Ventajas del sulfato de cobre

Tiene varios puntos a favor que explican por qué sigue presente:

Es eficaz frente a un amplio espectro de patógenos.

Tiene un coste relativamente bajo.

Es fácil de formular y aplicar.

Está permitido (con límites) en agricultura ecológica.

Además, no genera resistencias con la misma facilidad que algunos fungicidas sintéticos. Esto es importante en un contexto donde las resistencias son un problema creciente.

Limitaciones y riesgos

Pero no todo es positivo. El sulfato de cobre también tiene sus sombras.

La más importante es la acumulación en el suelo. El cobre no se degrada fácilmente, así que con el tiempo puede acumularse y afectar a la microbiota del suelo. Esto puede alterar su fertilidad y equilibrio biológico.

También puede ser tóxico para organismos acuáticos. Si llega a cursos de agua, puede causar problemas ambientales.

En plantas, un uso excesivo puede provocar fitotoxicidad. Es decir, daños en hojas y tejidos.

Y en humanos, aunque su uso agrícola es seguro si se maneja correctamente, requiere precauciones: uso de guantes, evitar inhalación, respetar dosis.

Regulación actual (2026)

En Europa, el uso del cobre está regulado. No está prohibido, pero sí limitado.

La normativa establece una cantidad máxima de cobre metálico que se puede aplicar por hectárea y año. En muchos casos, se sitúa alrededor de 4 kg/ha/año de media, aunque puede variar según el cultivo y el país.

Esto ha llevado a los agricultores a optimizar su uso. Ya no se aplica de forma rutinaria sin más. Se planifica mejor, se combina con otras estrategias y se busca reducir al mínimo necesario.

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