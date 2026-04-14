Stephen Hawking tenía razón: el misterioso agujero negro en 7D que puede cambiar todo lo que sabemos del universo

El misterioso agujero negro en 7D que puede cambiar todo lo que sabemos del universo da la razón a Stephen Hawking. Este físico que en su día no dudó en adelantarse a todos y nos dejó una serie de teorías que poco a poco se van comprobando. Con la tecnología actual, pero, sobre todo, las enseñanzas, teóricas de este hombre que marcó un antes y un después, vemos cómo se van haciendo realidad, de una forma que quizás nadie hubiera imaginado.

Estaremos ante una serie de descubrimientos que realmente pueden acabar marcando una diferencia importante. Una novedad plena que, sin duda alguna, puede alejarnos de lo que sería un punto importante del universo, este agujero en 7D es una genialidad que nadie, hasta el momento, hubiera podido imaginar. Son días de ver un poco más allá, de estar pendientes de un misterio que va en aumento y que podría darnos ciertos detalles claves para poder conocer el universo en el que vivimos de una manera muy diferente. Al final de este descubrimiento en los confines del universo, Stephen Hawking tenía razón y existe este misterioso agujero que puede parecer de ciencia ficción.

Tenía razón Stephen Hawking

El físico que descubrió el universo desde una silla de ruedas, el hombre que dio toda una lección de vida, lo ha vuelto a hacer. Stephen Hawking dejó un legado de teorías y de descubrimientos que poco a poco se van haciendo realidad, a medida que la ciencia avanza.

Debemos tener en cuenta que cuando este hombre inició su carrera, el espacio era un lugar desconocido. Trabajó con unas teorías físicas que nos pueden parecer ciencia ficción, pero responde a una dura investigación que lo convirtió en todo un genio en su campo.

Sin duda alguna, estamos ante una mente pensante que fue capaz de darnos algunos detalles importantes que hasta el momento no sabíamos. Un giro destacado que podría acabar de darnos ciertos elementos que hasta el momento no sabíamos. Es hora de conocer en primera persona lo que puede pasar en breve, de la mano de determinados detalles claves.

Stephen Hawking no dudó en apostar por una teoría sobre los agujeros negros que realmente pueden ser descubiertas poco a poco. Una genialidad que podría acabar siendo lo que nos aportará una visión del universo que se verá desde otro punto de vista.

Todo lo que sabemos del universo cambiará con este agujero negro en 7D

La manera en la que vemos el universo cambia, a medida que la tecnología y las teorías se van destapando. Estamos ante una serie de detalles que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en estos días en los que miramos al universo de forma diferente.

Los expertos del blog Astronomy no dudan en lanzar estas afirmaciones que pueden cambiarlo: «Estos monstruos surgieron por primera vez como consecuencia de la Relatividad General en cálculos realizados durante los años 30. El agujero negro era un objeto clásico, en el sentido de que obedecía a la Relatividad General, que es una teoría clásica, a diferencia de la mecánica cuántica. Los agujeros negros se estudiaron sobre una base puramente teórica hasta principios de la década de 1970, cuando se descubrió el primer agujero negro candidato en el binario de rayos X Cygnus X-1. A mediados de los años 70, Jacob Bekenstein y Stephen Hawking cambiaron la forma en que los científicos pensaban sobre los agujeros negros. Descubrieron que los agujeros negros tienen entropía, lo que significa que tienen una temperatura. La entropía puede verse como la cantidad de información que está oculta y almacenada en el mundo microscópico y a la que no se puede acceder, en la práctica, nuestro mundo macroscópico. En resumen, la entropía te dice lo desordenado que es un sistema. También descubrieron que esta entropía es proporcional al área del agujero negro y no a su volumen, lo cual es una propiedad muy extraña, como si no hubiera nada dentro de un agujero negro».

Siguiendo con la misma explicación: «Es solo en este punto que el periódico de Hawking entra en la historia. De hecho, Hawking propone que los agujeros negros no tienen cortafuegos, pero para hacerlo uno necesita renunciar a la idea de horizontes de eventos. La razón por la que los cortafuegos son tan perturbadores es que violan el principio de equivalencia. Por lo tanto, Hawking propone la existencia de horizontes aparentes, que fluctúan en el tiempo. Esto no significa que los agujeros negros no existan. Tampoco significa que los agujeros negros no se traguen materia. Esto representa un nuevo cambio en la forma en que vemos agujeros negros similar a lo que sucedió a mediados de la década de 1970 con la radiación de Hawking. El término horizontes aparentes significa que si queremos salvar la mecánica cuántica y la relatividad general al mismo tiempo, entonces los agujeros negros no pueden ser objetos estables como los hemos imaginado hasta ahora. El material y la información que entra en ellos no serán destruidos, sino que solo se mezclarán y se escupirán de una manera muy caótica. Los detalles de cómo sucede esto son desconocidos y primero deberíamos encontrar una teoría de la gravedad cuántica para revelar todos los detalles necesarios. Sin embargo, esto implica muy poca o ninguna diferencia desde un punto de vista observacional (astrofísico). En resumen, los agujeros negros todavía están ahí fuera en el Universo, aunque el agujero podría ser un poco diferente de lo que pensábamos».