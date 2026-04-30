Una sonda de la NASA que viajaba a Júpiter a 170.000 km/h descubre cómo es su interior realmente y da miedo

En el año 1989, la NASA envió la sonda Galileo para estudiar Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Uno de los momentos más destacados se produjo en julio de 1995, cuando la nave liberó una sonda atmosférica que descendió sin propulsión hacia el interior del planeta a unos 170.000 km/h. Durante su entrada soportó temperaturas extremas, superiores incluso a las de la superficie del Sol, y logró penetrar unos 200 kilómetros en la atmósfera.

El impacto científico de la misión fue enorme. Inicialmente prevista para dos años, se prolongó en varias ocasiones gracias a sus resultados. Galileo realizó 35 sobrevuelos de las principales lunas de Júpiter y permitió hallazgos fundamentales: confirmó la intensa actividad volcánica de Ío y aportó evidencias de un posible océano bajo la superficie helada de Europa. Además, fue testigo directo del choque del cometa Shoemaker-Levy 9 contra el planeta. El final de la misión llegó el 21 de septiembre de 2003.

La misión de la NASA en Júpiter

Júpiter es el planeta más grande de nuestro Sistema Solar, hasta el punto de poder albergar 1.000 Tierras en su interior. También es el planeta más antiguo, formado a partir del polvo y los gases remanentes de la formación del Sol hace 4.600 millones de años. Sin embargo, tiene el día más corto, ya que tarda aproximadamente 9,9 horas en girar sobre su propio eje. Según los estudios realizados hasta la fecha, es poco probable que sea propicio para la vida tal como la conocemos, pero no ocurre lo mismo con algunas de sus numerosas lunas, como Europa. Existen indicios de un vasto océano justo debajo de su corteza helada, donde posiblemente podría existir vida.

La composición de Júpiter es similar a la del Sol, según los estudios de la NASA: principalmente hidrógeno y helio. En las profundidades de su atmósfera, la presión y la temperatura aumentan, comprimiendo el hidrógeno gaseoso hasta convertirlo en líquido. Esto le confiere a Júpiter el océano más grande del sistema solar, un océano compuesto de hidrógeno en lugar de agua. Los científicos creen que la rápida rotación de Júpiter impulsa corrientes eléctricas en esta región, y que el giro del hidrógeno metálico líquido actúa como una dinamo, generando el potente campo magnético del planeta.

Por otro lado, la sonda Juno de la NASA, que mide la gravedad y el campo magnético de Júpiter, encontró datos que sugieren que el núcleo es mucho más grande de lo esperado y no sólido. En realidad, está parcialmente disuelto, sin una separación clara del hidrógeno metálico que lo rodea.

Nuevas mediciones

Un nuevo estudio revela que Júpiter es ligeramente más pequeño y plano de lo que los científicos creían desde hace décadas. Para llegar a esta conclusión, los investigadores utilizaron datos de radio de la sonda Juno y, aunque las diferencias entre las mediciones actuales y las anteriores son pequeñas, están mejorando los modelos del interior de Júpiter y de otros gigantes gaseosos similares fuera del Sistema Solar, según informó el equipo en la revista Nature Astronomy .

Hasta ahora, el conocimiento científico sobre el tamaño y la forma de Júpiter se basaba en seis mediciones realizadas por las misiones Voyager 1 y 2, y Pioneer 10 y 11. Dichas mediciones, que desde entonces se han adoptado como estándar, se realizaron hace unos 50 años utilizando haces de radio, según el comunicado. Pero la misión Juno, que ha estado recopilando datos sobre Júpiter y sus lunas desde su llegada al gigante gaseoso en 2016, ha obtenido muchos más datos de radio en los últimos dos años. Con esos datos adicionales, los investigadores han podido refinar las mediciones del tamaño de Júpiter hasta unos 400 metros en cada dirección.

«Conociendo la distancia a Júpiter y observando su rotación, es posible calcular su tamaño y forma», declaró en un comunicado Yohai Kaspi , coautor del estudio y científico planetario del Instituto Weizmann de Ciencias en Israel. «Pero para realizar mediciones realmente precisas se necesitan métodos más sofisticados».

En el nuevo estudio, los científicos rastrearon cómo las señales de radio de Juno a la Tierra se curvaban al atravesar la atmósfera de Júpiter, antes de perderse cuando el planeta bloqueaba completamente la señal. Estas mediciones permitieron al equipo tener en cuenta los vientos de Júpiter, que alteran ligeramente la forma del planeta gaseoso. Posteriormente, utilizaron esta información para realizar cálculos precisos sobre la forma y el tamaño del planeta. Con los nuevos datos, el equipo calculó que el radio del planeta desde su polo hasta su centro es de 41 534 millas (66 842 km), 7,5 millas (12 km) menor que las mediciones anteriores. El radio recién calculado en el ecuador es de 44 421 millas (71 488 km), 2,5 millas (4 km) menor de lo que se creía anteriormente.

«Estos pocos kilómetros son importantes», declaró Eli Galanti , coautor del estudio y experto en planetas gigantes gaseosos del Instituto Weizmann de Ciencias. «Un ligero cambio en el radio permite que nuestros modelos del interior de Júpiter se ajusten mucho mejor tanto a los datos de gravedad como a las mediciones atmosféricas».