Qué es la capa de ozono: por qué se destruyó y cómo se está recuperando

A veces olvidamos que, justo encima de nuestras cabezas, a unos kilómetros de altura, tenemos un escudo invisible trabajando horas extras sin descanso. La capa de ozono es, básicamente, nuestro protector solar planetario.

La capa de ozono es una región en la estratosfera con mayor concentración de ozono que la típica, su principal función consiste en filtrar la radiación ultravioleta emitida por el sol, principalmente el tipo B. De no existir esta barrera protectora, tanto nuestra piel como el ADN de prácticamente cualquier ser vivo estarían expuestos a radiaciones suficientemente agresivas para quemar tejidos o causar daños ecológicos graves. Es muy vulnerable nuestro sistema que nos permite disfrutar del sol con riesgos mínimos.

Qué es la capa de ozono y para qué sirve

Podemos pensar en el ozono como un filtro atmosférico. Pensemos en un tamiz que deja pasar la luz de la fotosíntesis necesaria para la flora, además del calentamiento necesario para mantener la temperatura ambiente, pero que rechaza toda la radiación ultravioleta más perjudicial.

Si esta capa no existiera, sus efectos síquieran visibles ya que las plantas dejarían de crecer correctamente, el fitoplancton, o el núcleo de la cadena alimenticia marina, moriría y las tasas de cáncer de piel aumentarían. Es un sistema de seguridad tan fundamental que nunca nos dimos cuenta de que este sistema pudiera estar en riesgo.

Por qué se destruyó la capa de ozono: los CFC y otras sustancias

La clave está en un tipo de compuestos químicos llamados clorofluorocarbonos, los famosos CFC. Eran, en papel, una maravilla de la ingeniería: estables, baratos, no tóxicos para nosotros y perfectos para neveras, aires acondicionados y botes de laca. Lo que nadie quiso ver fue que esa estabilidad era precisamente su mayor defecto. Al no reaccionar con nada aquí abajo, ascendían intactos hasta las capas altas de la atmósfera.

Ahí arriba, bajo la intensa luz solar, esas moléculas se rompían y liberaban átomos de cloro. Y aquí es donde la historia se vuelve dramática. Un solo átomo de cloro puede destruir miles de moléculas de ozono en una reacción en cadena. Fue un error de cálculo masivo. Durante décadas estuvimos lanzando al aire una sustancia que, sin proponérselo, empezó a «comerse» nuestro escudo protector. Cuando los científicos se dieron cuenta, el daño ya estaba hecho y los niveles de ozono habían caído en picado, creando zonas donde la protección era casi inexistente.

En qué punto está la recuperación de la capa de ozono

Mirando hacia atrás, el Protocolo de Montreal de 1987 es un ejemplo de lo que ocurre cuando el mundo decide ponerse de acuerdo. Se prohibieron los CFC y la industria tuvo que buscar alternativas. Lo curioso es que, incluso habiendo parado las emisiones hace años, el ozono no se recupera de la noche a la mañana. La atmósfera tiene una inercia enorme. Es como un motor grande que, aunque apagues el interruptor, sigue girando por impulso.

Sin embargo, en este 2026 las mediciones son alentadoras. Los satélites nos dicen que la capa se está engrosando. No es algo que notes al salir a la calle, pero los datos no mienten: los niveles de cloro en la estratosfera han bajado considerablemente desde el pico de los años noventa. Vamos por buen camino, aunque el proceso es lento, casi geológico.

El agujero de ozono en la Antártida: estado actual en 2026

Luego está el famoso agujero sobre la Antártida. Es un tema complejo porque en realidad no es un agujero fijo, sino una zona donde la concentración de ozono es mucho menor. La primavera austral es el momento clave: el frío extremo del vórtice polar permite que los restos de aquellos compuestos químicos sigan reaccionando con el poco ozono que queda.

En este año, 2026, la situación es de una estabilidad frágil. Todavía vemos cómo ese «agujero» se expande y se contrae según los caprichos del invierno. Hay años en los que el vórtice polar es más fuerte y el agujero se abre más, y otros en los que es más tranquilo. No hay que alarmarse ante un reporte de tamaño grande un año determinado; es parte de la dinámica natural, superpuesta al proceso de recuperación. Lo importante es la tendencia a largo plazo, y esa marca una mejoría clara frente al caos de hace treinta años.

Cuándo estará completamente recuperada la capa de ozono

Se habla mucho de fechas, y las proyecciones más solventes apuntan a la década de 2060. Es una espera larga, desde luego. Para entonces, si seguimos siendo responsables y no permitimos que aparezcan «escapes» ilegales de sustancias prohibidas, los niveles de ozono deberían ser similares a los que teníamos en 1980.

La capa de ozono se está sanando, aunque no rápidamente; se está curando, y esto es una de las buenas noticias verdaderas que podemos compartir con respecto a la situación ambiental de nuestro planeta en los años medias del presente decenio.