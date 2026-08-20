J.J. Benítez advierte sobre el posible impacto catastrófico de un meteorito en 2027: «1.200 millones de muertos en 48 horas»

El periodista y escritor J.J. Benítez afirmó de forma rotunda y de forma controversial que un hipotético asteroide colisionará contra la Tierra en 2027, lo que terminaría con la vida de 1.200 personas en las primeras 48 horas del impacto. Benítez declaró que un asteroide de 28 kilómetros de longitud podría colisionar en el Caribe, lo que provocaría la destrucción de gran parte de la superficie del planeta. «Me gustaría estar equivocado», exclamó el periodista español. Sin embargo, la comunidad científica no tardó en desmentir estas afirmaciones por carecer de rigor empírico o sustento astronómico.

¿Qué es el asteroide Gog?

El conocido y mencionado por Benítez como el asteroide Gog es el supuesto asteroide que cruzaría la órbita terrestre a tan sólo 37.000 kilómetros y que tendría un diámetro de entre 24 y 28 kilómetros. Su diámetro y posible impacto lo convertirían en una rama de destrucción masiva, matando a 1.200 millones de personas en tan sólo 48 horas.

Nada más lejos de la realidad: el asteroide Gog es un mito. Se trata de un rumor falso de internet que afirma que la NASA descubrió en secreto un objeto gigante llamado Gog. En 2027 sí que pasará un asteroide cerca de la Tierra, al cual se le conoce como el 1999 AN10. Este asteroide mide aproximadamente entre 800 metros y 1,5 kilómetros de diámetro.

¿Supone este asteroide un peligro para la Tierra?

Según aclaró la NASA ante el revuelo del asteroide Gog, el peligro de este asteroide, que alcanzará su punto más cercano a la Tierra el 7 de agosto de 2027, no representa ningún peligro. El asteroide 1999 AN10 pasará cerca de la Tierra a unos 390.000 kilómetros de forma totalmente segura. El margen de espacio es el mismo que hay entre la Tierra y la Luna, lo que se considera un espacio que descarta cualquier probabilidad de colisión.

La comunidad científica ha decidido catalogarlo debido a su diámetro (mayor de 140 metros) como «asteroide potencialmente peligroso». Sin embargo, sólo se trata de una etiqueta de un término técnico para designar a los objetos a los que se les debe hacer un seguimiento; no significa que vaya a chocar.