Científicos finlandeses celebran un hallazgo sin precedentes: las plantaciones de álamos aumentan más de un 21% la conectividad forestal

La transformación del paisaje agrícola en Europa durante las últimas décadas ha tenido consecuencias profundas sobre los ecosistemas. La intensificación del uso del suelo, impulsada por la necesidad de aumentar la producción, ha fragmentado los hábitats naturales y reducido la continuidad de los espacios forestales. En este contexto, la conectividad ecológica se ha convertido en un concepto clave para entender cómo sobreviven muchas especies, especialmente las aves que dependen de entornos boscosos para alimentarse, reproducirse o desplazarse. Y se ha visto que los álamos pueden aumentar la conectividad forestal.

Frente a este escenario, un estudio reciente publicado en Springer Nature Link aporta una perspectiva interesante sobre el papel que pueden desempeñar ciertos elementos dentro de la matriz agrícola. En concreto, analiza cómo las plantaciones de álamos, tradicionalmente asociadas a la producción maderera, podrían convertirse en aliadas inesperadas de la biodiversidad. La investigación plantea que no se trata solo de aumentar la superficie arbolada, sino de hacerlo con criterio, teniendo en cuenta la ubicación y la función ecológica de estas plantaciones. Instituciones como la Academia de Oxford llevan años señalando la importancia de restaurar la conectividad de los paisajes como estrategia clave para frenar la pérdida de biodiversidad.

La importancia de la conectividad forestal y el papel de los álamos

La conectividad forestal hace referencia a la posibilidad de que las especies se desplacen entre diferentes fragmentos de hábitat. Cuando los bosques están aislados, las poblaciones quedan más expuestas a riesgos como la escasez de recursos o la pérdida de diversidad genética.

En paisajes agrícolas intensivos, esta conectividad se rompe con facilidad. Los campos de cultivo, las infraestructuras y otros usos del suelo actúan como barreras que dificultan el movimiento de las especies. Por eso, la presencia de elementos leñosos, como setos, pequeños bosques o plantaciones, puede traer beneficios que sean significativos.

La injerencia de los álamos en la conectividad forestal

Las plantaciones de álamos han sido tradicionalmente vistas como espacios productivos, con ciclos de crecimiento rápido y un claro objetivo económico. Sin embargo, este estudio propone mirarlas desde otra perspectiva.

Según los resultados, estas plantaciones pueden actuar como “puentes” entre áreas forestales, facilitando el desplazamiento de aves. No obstante, su eficacia no depende únicamente de su existencia, sino de cómo se integran en el paisaje. Es decir, no basta con plantar más árboles, sino que es fundamental decidir dónde hacerlo.

Ubicación estratégica: la clave del éxito

Uno de los hallazgos más destacados del estudio es que la dónde se realizan las plantaciones resulta determinante. Las áreas situadas a lo largo de corredores naturales, como ríos o arroyos, son especialmente efectivas para mejorar la conectividad.

En estos casos, las plantaciones funcionan como auténticos corredores ecológicos que enlazan grandes masas forestales. Por el contrario, cuando están de forma aislada o sin conexión con otros elementos del paisaje, su impacto es mucho menor.

Ello coincide con las recomendaciones de la Food and Agriculture Organization of the United Nations, que destaca la planificación territorial como un factor esencial en la gestión sostenible de los recursos forestales.

Diferencias según las especies

El estudio también pone de relieve que no todas las especies responden igual a estos cambios. Algunas aves, con mayor capacidad de desplazamiento, pueden aprovechar mejor las plantaciones de álamos como puntos de paso. Otras, más dependientes de hábitats específicos, necesitan una mayor continuidad forestal.

Para analizar estas diferencias, los investigadores utilizaron modelos basados en grafos, una herramienta que permite simular cómo se conectan distintos fragmentos de hábitat. Y ofrece una visión más precisa de la conectividad funcional, es decir, de cómo perciben realmente el paisaje las especies.

Consecuencias para la gestión del territorio

Los resultados de este trabajo tienen consecuencias claras para las políticas ambientales. En lugar de centrarse únicamente en aumentar la superficie forestal, sería más eficaz promover una planificación estratégica que tenga en cuenta la conectividad.

Esto podría traducirse en incentivos para dejar las plantaciones en zonas clave, como corredores fluviales o áreas cercanas a espacios protegidos. De este modo, se maximizaría su impacto positivo sobre la biodiversidad sin renunciar a su valor económico.

Un enfoque más integrado del paisaje

En última instancia, este estudio invita a repensar la relación entre agricultura, como las plantaciones de los álamos, producción forestal y conservación. Lejos de ser actividades incompatibles, pueden complementarse si se gestionan de manera adecuada.

La clave está en adoptar una visión más integrada del territorio, donde cada elemento cumple una función dentro de un sistema más amplio. Las plantaciones de álamos pueden ser un ejemplo claro de cómo combinar productividad y sostenibilidad.

Mirando hacia el futuro

A medida que Europa avanza hacia objetivos más ambiciosos en materia de cambio climático y biodiversidad, este tipo de investigaciones adquiere una importancia creciente. La restauración de la conectividad ecológica no solo beneficia a las especies, sino que también contribuye a la resiliencia de los ecosistemas.