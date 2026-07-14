Los astrónomos no dan crédito: descubren un sistema que ignora el ruido y encuentra hasta 26 veces más planetas como la Tierra

La búsqueda de una «segunda Tierra» ha dado un giro radical gracias a un avance tecnológico sin precedentes.

Un equipo internacional de investigadores ha presentado AESTRA II, un sistema de modelización espectral que permite limpiar el «ruido» de las estrellas para revelar mundos ocultos. Este avance técnico supera los límites de los métodos actuales.

Un innovador modelo generativo multiplica la capacidad actual para encontrar exoplanetas habitables

Hasta ahora, encontrar planetas pequeños y rocosos como el nuestro era una tarea titánica. El principal obstáculo no es la distancia, sino la propia actividad de las estrellas.

Los astrónomos utilizan el método de la velocidad radial para detectar el ligero bamboleo que un planeta provoca en su estrella, pero las manchas solares y las interferencias de la atmósfera terrestre suelen enmascarar estas señales.

El estudio, liderado por Yan Liang y publicado en el repositorio arXiv , propone una solución revolucionaria. Los científicos han aplicado un marco de modelización generativa llamado AESTRA a las observaciones del Sol realizadas por el espectrógrafo NEID.

Este sistema analiza la luz estelar y separa, con una precisión quirúrgica, qué parte de la señal pertenece a la actividad de la estrella y qué parte corresponde a un posible planeta.

¿Cómo logra el sistema AESTRA II superar las limitaciones de la astronomía actual?

La clave del éxito reside en su capacidad para descomponer el espectro de luz de forma empírica. A diferencia de las herramientas convencionales, AESTRA no necesita plantillas externas de la atmósfera o de la estrella para funcionar.

El sistema aprende a identificar de forma autónoma la variabilidad de las líneas estelares y los cambios en el continuo de luz. Una vez que el modelo elimina estos componentes «contaminantes», los investigadores entrenan una representación de baja dimensión del espectro.

Esto permite inferir las velocidades radiales provocadas por la actividad estelar de forma conjunta con las señales de posibles planetas. Los resultados de las pruebas han dejado a la comunidad científica boquiabierta por la eficiencia del proceso en comparación con los estándares de la industria astrofísica.

La modelización espectral precisa y el fin del ruido estelar

Para comprobar la eficacia de este sistema, el equipo de Yan Liang realizó 500 pruebas de recuperación de planetas inyectados artificialmente en los datos.

Estos test cubrieron periodos de órbita de entre 2,5 y 400 días, con señales de gran precisión. Los resultados son incontestables. Mientras que los métodos tradicionales basados ​​en funciones de compresión cruzada (CCF) solo lograron recuperar 9 planetas, AESTRA detectó 238 mundos.

Lo más impresionante de este hallazgo es la sensibilidad hacia señales extremadamente débiles. AESTRA identificó 13 planetas con una amplitud de señal inferior a 0,3 metros por segundo, una categoría donde los métodos antiguos no detectaron ni un solo objeto.

Este nivel de precisión es fundamental para localizar análogos a la Tierra, ya que nuestro planeta provoca un efecto minúsculo en el movimiento del Sol que antes resultaba invisible para nuestros instrumentos.

Este trabajo, enviado para su revisión a The Astronomical Journal, supone un salto cualitativo en la exploración espacial. Los autores han demostrado que el futuro de la búsqueda de vida extraterrestre no solo depende de telescopios más grandes, sino de algoritmos más inteligentes.

AESTRA II es un avance prometedor en el procesamiento de datos de velocidad radial que, si supera la validación por pares y funciona igual de bien en observaciones de estrellas reales, podría mejorar significativamente la capacidad para detectar exoplanetas pequeños y potencialmente habitables.