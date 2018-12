La agencia Virgin Galactic habría contactado con el célebre ex futbolista

Fútbol y ciencia no suelen combinar bien. Sin embargo, en este caso, parece que, por una vez y sin que sirva de precedente, podrían ser fantásticos aliados si finalmente David Beckham se va al espacio, tal y como afirma el periódico británico The Sun.

En su momento, David Beckham fue uno de los futbolistas más mediáticos de la historia. Hoy día, ya retirado hace años, el deportista sigue siendo noticia una y otra vez, ya que no solo está haciendo realidad sus sueños, también sigue siendo fuente de noticias interesantes.

La última, según afirma el citado rotativo británico, es que Beckham sería el primer futbolista en viajar al espacio, en dar una patada en el vacio a un balón de fútbol y una de las grandes figuras y celebridades del mundo en pasear fuera de la Tierra.

David Beckham se va al espacio con Virgin Galactic

De momento, y siempre según cita el mencionado diario británico, la compañía espacial Virgin Galactic habría sido la encargada de contactar con el célebre futbolista para proponerle tan curioso viaje.

Sabemos de boca del propio Beckham que desde que se retiró del deporte profesional se está dedicando a cumplir sus sueños de toda la vida. Siempre quiso tener un equipo de fútbol, y lo ha hecho realidad en Miami.

Pero también había comentado en algún momento que le encantaría viajar y pasear por el vacío del cosmos y, a pesar de que siente cierto respeto por la aventura, no descarta hacerlo realidad en algún momento de su vida, y ese momento podría ser este.

Recordemos que los viajes turísticos espaciales son ya una opción, y diversos millonarios ya hicieron realidad su sueño de escapar de la fuerza de la gravedad de la Tierra.

Sin embargo, empresas como Virgin Galactic y SpaceX necesitan dar lustre y atractivo a esta actividad que deja excelentes beneficios a sus arcas para llevar a cabo nuevos proyectos, como colonizar Marte.

Sin duda, un viaje espacial con David Beckham embutido en su traje de astronauta pateando un balón en el espacio exterior sería un reclamo excelente y una enorme publicidad para compañías como estas y para apuntalar y dar impulso a la carrera espacial.

No sabemos en qué acabará esto, si es un simple rumor o no, aunque parece que ya han existido contactos, e incluso los hijos del ex futbolista afirman públicamente que sería genial ver a su padre fuera de la Tierra. Esperamos tener más novedades en un futuro próximo.