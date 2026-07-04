Hoy, 4 de julio de 2026, el cielo en toda la provincia de Barcelona se mostrará poco nuboso o despejado, aunque en el Prepirineo podría desarrollarse nubosidad durante la tarde. Las temperaturas mínimas subirán ligeramente y se prevén máximas elevadas en la depresión Central y prelitoral, con un viento flojo que cambiará a sur en la tarde. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 4 de julio

Barcelona: cielo despejado y ambiente cálido

El cielo se despereza lentamente sobre Barcelona, mientras el sol asoma tímidamente tras el horizonte a las 6:23. A lo largo de esta jornada, espera un espléndido paisaje azul, sin nubes a la vista y una brisa suave que acaricia la piel. Con una temperatura que oscilará entre los 24 y los 32 grados, la atmósfera se presenta cálida y agradable, aunque se sentirá un poco más intensa, alcanzando hasta los 33 grados de sensación térmica en su punto máximo. En este contexto, el viento soplará del este a una velocidad moderada de 25 km/h, lo que recordará a algunos que se protejan bien si buscan un rato al aire libre.

Ya por la tarde, la calidez del día se mantendrá, creando un ambiente ideal para disfrutar de los últimos rayos de sol antes de la puesta a las 21:27. La humedad, que variará entre un 25 y un 55%, ofrecerá momentos de frescura junto a un ligero bochorno en ciertos instantes. Con la promesa de un tiempo seco y sin riesgo de lluvias durante el día, la jornada se dibuja perfecta para paseos por la ciudad o para relajarse en alguna terraza, saboreando la llegada del verano.

L’ Hospitalet de Llobregat: día inestable con nubes y viento

Las nubes grises cubren el cielo de L’ Hospitalet de Llobregat, presagiando un día marcado por la inestabilidad. Amanecerá fresco, con temperaturas rondando los 24 grados, mientras el viento del sur sopla con fuerza y agita las ramas de los árboles. A medida que avance la jornada, el cielo permanecerá oscurecido, aunque las precipitaciones no serán un problema en la mañana.

Sin embargo, el contraste se sentirá más en la tarde, con la temperatura máxima alcanzando los 34 grados y la humedad sintiéndose agobiante, alcanzando hasta el 55%. Las ráfagas de viento superarán los 50 km/h, así que es recomendable mantenerse preparado. Mejor llevar un paraguas, no sea que el tiempo decida sorprendernos.

Día soleado y caluroso ideal para salir en Badalona

Esta jornada en Badalona amanece con un cielo despejado, invitando a disfrutar de un día soleado. Con temperaturas que arrancan en 24°C y alcanzan hasta 33°C, la sensación térmica acompañará con un toque caluroso, especialmente por la tarde. La brisa del viento del sureste, que soplará a 20 km/h con ráfagas que podrán llegar hasta 40 km/h, puede resultar algo intensa, así que es recomendable tenerlo en cuenta si vas a salir.

A medida que avance la tarde, el panorama se mantendrá similar, con temperaturas agradables y un cielo que seguirá brillando. La humedad, que oscilará entre un 25% y un 55%, no resultará excesiva, haciendo que el ambiente se sienta bastante cómodo. Con más de 15 horas de luz desde la salida del sol a las 06:22 hasta su puesta a las 21:27, es un día ideal para disfrutar al aire libre.

Día estable y templado sin lluvia en Sabadell

El tiempo presenta un ambiente estable y templado a lo largo del día. La mañana se disfrutará con cielos ligeramente nublados y temperaturas agradables, mientras que en la tarde se espera un ligero aumento, alcanzando los 35 grados. Si bien el viento será suave, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de una jornada sin interrupciones.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre con amigos. Con el ambiente tranquilo, las actividades diarias se desarrollarán con total normalidad, invitando a aprovechar cada momento del día.