Los nostálgicos del VHS dan saltos de alegría: el videoclub de los 80 en Barcelona con miles de títulos

En plena era del streaming, donde el acceso inmediato a miles de títulos parece haber sustituido cualquier otra forma de consumo audiovisual, resulta llamativo que todavía existan espacios que reivindican otra manera de ver películas. En Barcelona, uno de esos lugares sigue resistiendo el paso del tiempo: Video Instan, considerado el videoclub más grande y antiguo de España en activo. Más que un negocio, se ha convertido en un refugio para quienes entienden el cine como una experiencia que va más allá de darle al play.

Los que ya tenemos una edad, todavía conservamos cintas de VHS con diversidad de contenidos, y se nos hace extraño saber que prácticamente los videoclubs han pasado a la historia, cuando nos dieron tantas tardes y noches de gloria. Por suerte, en este videoclub de Barcelona regresamos a los 80: a los juegos con amigos, los veranos sin fin, la merienda y a recordar el alquiler de cintas de VHS que introducías en ese reproductor “moderno” que también usabas para grabar desde la televisión. Por ello, visitar este videoclub es, en cierto modo, viajar a otra época. Sus estanterías, repletas de más de 47.000 títulos en VHS y DVD, evocan aquellos años en los que elegir una película implicaba recorrer pasillos, leer carátulas y dejarse llevar por la intuición.

El videoclub de Barcelona con el que volverás a los 80 y 90

Fundado en 1979 por Aurora y Jenaro, el local nació en pleno auge del formato doméstico, cuando los viernes por la tarde tenían un ritual propio: rebobinar cintas, buscar novedades y comentar recomendaciones. Hoy, ese espíritu se mantiene vivo, adaptado a nuevas formas de disfrutar del cine.

Un archivo cinematográfico único

Uno de los aspectos más sorprendentes de Video Instan es el valor de su archivo. Con unas 45.000 referencias entre videoteca y fondo de alquiler, este espacio conserva películas que, en muchos casos, ya no se pueden encontrar en el mercado. Se estima que cerca de un 30% de su catálogo está descatalogado, lo que convierte a este videoclub en un auténtico archivo cinematográfico.

Esta labor de conservación conecta con la preocupación de instituciones como la Filmoteca Española, que subraya la importancia de preservar el patrimonio audiovisual para evitar la pérdida de obras que forman parte de la historia cultural. En este sentido, lugares como Video Instan cumplen una función que va más allá del entretenimiento.

La experiencia de elegir cine como antes

Frente a los algoritmos que sugieren contenidos en plataformas digitales, el videoclub ofrece una experiencia más pausada. Aquí no hay recomendaciones automáticas, sino descubrimientos personales. El espectador recorre los pasillos, observa las portadas y decide qué ver en función de su propio criterio.

Este proceso, aparentemente simple, forma parte de una forma distinta de relacionarse con el cine. Según el Observatorio Europeo del Audiovisual, los cambios en los hábitos de consumo han transformado la manera en que accedemos a las películas, pero también han reducido ciertos aspectos de la experiencia tradicional, como la exploración física del catálogo.

Una sala de cine dentro del videoclub

Lejos de limitarse al alquiler de películas, Video Instan ha incorporado nuevos espacios que amplían su propuesta. Uno de los más destacados es su sala de cine privada, equipada con tecnología 4K, proyector JVC y sonido Dolby Atmos. Con capacidad para 30 personas, este espacio permite organizar proyecciones, preestrenos o eventos relacionados con el séptimo arte.

La posibilidad de ver cualquiera de los títulos del catálogo en una sala equipada añade un valor diferencial. No se trata solo de alquilar una película, sino de vivirla en un entorno que recupera parte de la experiencia colectiva del cine.

Cafetería y punto de encuentro

Otro de los elementos que contribuyen a la singularidad de este lugar es su cafetería. Integrada dentro del propio videoclub, ofrece desayunos, tapas, brunch y productos de elaboración casera. Este espacio funciona como punto de encuentro para cinéfilos y curiosos, generando una atmósfera que combina ocio y cultura.

La presencia de este tipo de servicios refleja una tendencia hacia la hibridación de espacios, donde el consumo cultural se mezcla con otras actividades. En este caso, el cine se convierte en el eje alrededor del cual gira toda la experiencia.

Un modelo que se adapta sin perder su esencia

A pesar de los cambios en la industria audiovisual, Video Instan ha sabido adaptarse sin renunciar a su identidad. La incorporación de una tarifa plana para el alquiler de películas o la posibilidad de organizar eventos son ejemplos de cómo el negocio ha evolucionado para seguir siendo relevante.

Sin embargo, lo que realmente lo distingue es su capacidad para mantener viva una forma de entender el cine que parecía destinada a desaparecer. En un contexto dominado por la inmediatez, este videoclub de Barcelona apuesta por la pausa, la elección consciente y el valor del soporte físico.