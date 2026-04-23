Feliz Sant Jordi: las imágenes y frases más originales para felicitar el día

Un año más, este 23 de abril se celebra Sant Jordi, con una serie de actividades que reactivan la ciudad. El presidente de la Asociación de Mayoristas de Mercabarna-flor (AEM), Miquel Batlle, explicó que Colombia se consolida como principal país de procedencia en cuanto a las rosas, porque disfruta de la mejor climatología para cultivar esta flor y porque la rosa de la variedad Freedom que produce es muy bonita y tiene una gran durabilidad. Este año un 80% de las rosas comercializadas en Mercabarna-flor provendrán de Colombia, un 15% de Ecuador y un 5% de Países Bajos. Estas son las imágenes y frases más originales para felicitar el día.

Además, en cuento a las rosas que se comercializan, desde Mercabarna dieron a conocer que, aunque se pondrán a la venta alrededor de un centenar de variedades diferentes de rosas, la protagonista de San Jordi será, de nuevo, Freedom. Esta rosa importada de Ecuador y Colombia. Es una flor muy apreciada por su rojo intenso, resistencia al transporte, durabilidad y por tener menos espinas. Además, los responsables estiman que este Sant Jordi se podrá comprar rosas de calidad a partir de 5 euros, pero “si se quiere adquirir una rosa de autor, de máxima duración, decorada por un profesional que añade diseño, materiales naturales y tiempo, el precio oscilará entre 8 euros y 20 euros” y se podrá encontrar en las floristerías.

Las imágenes y frases más originales para felicitar Sant Jordi

Un libro abierto es un cerebro que habla; cerrado un amigo que espera; olvidado, un alma que perdona; destruido, un corazón que llora. Proverbio hindú.

Mientras te escribo, te pienso. Mientras te pienso, te sueño. Mientras te sueño, te espero. Y mientras te espero: Te quiero. Feliz Día de Sant Jordi

Una rosa roja que representa nuestro amor, el que me demuestras cada día.

Los libros te sientan bien porque contienen vitamina SÉ

Te quiero como para escuchar tu risa toda la noche y dormir en tu pecho, sin sombras ni fantasmas, te quiero como para no soltarte jamás, Mario Benedetti

La esencia más extraña de la rosa existe en sus espinas

Si realmente metes la pata, manda rosas. Letitia Baldrige.

Aquel que no se atreva a espinarse, no deberá desear la rosa. Anne Brontë.

Regalemos mil y un libros, leamos mil y una rosas

El regalo de un libro, además de obsequio, es un delicado elogio

Amar no es mirarse el uno al otro; es mirar juntos en la misma dirección, Antoine de Saint-Exupéry

Los libros son como los amigos, no necesitas tener muchos, solo los mejores. Feliz Día del Libro y de Sant Jordi

Si tienes un jardín y una biblioteca, tienes todo lo necesario, Cicerón

He experimentado de todo, y puedo asegurar que no hay nada mejor que estar en los brazos de la persona que amas, John Lennon

Por eso no seremos nunca la pareja perfecta, la tarjeta postal, si no somos capaces de aceptar que sólo en la aritmética el dos nace del uno más el uno, Julio Cortázar

No podrás recoger a la rosa sin ser punzado por sus espinas, Panchatantra.

La mejor manera de matar una rosa es forzarla a abrir cuando aún es la promesa de un botón. José Saramago.

Es una locura odiar todas las rosas solo porque una te pinchó, así como renunciar a todos tus sueños solo porque uno de ellos no se cumplió. Antoine de Saint-Exupéry.

No sé si estamos hechos el uno para el otro, pero si hemos llegado hasta aquí es porque seguimos eligiéndonos cada día y eso es como estar hechos el uno para el otro, Leunam

La verdadera esencia del romance es la incertidumbre, Oscar Wilde

Aprenderé historias para contarte, inventaré nuevas palabras para decirte en todas que te quiero como a nadie, Frida Kahlo

Una rosa ya no parece ser tan hermosa como alguna vez lo fue una vez que sus espinas te han pinchado. Anthony Liccione.

Duda que sean fuego las estrellas, duda que el sol se mueva, duda que la verdad sea mentira, pero no dudes jamás de que te amo, William Shakespeare

En una rosa caben todas las primaveras, Antonio Gala.

Levanté la mirada hacia el sol y me olvidé de las tempestades. Me cegó la belleza de las rosas y no me fijé en las espinas. Paulo Coelho.

La rosa no florece sin espinas. Es cierto, pero quisiera que las espinas no vivieran más que la rosa. Richter.