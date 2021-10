El ex vicepresidente del Parlament de Cataluña, Josep Costa, ha sido detenido este miércoles por la mañana en Barcelona en declararse en situación de rebeldía. El dirigente de Junts per Catalunya, uno de los abogados de Carles Puigdemont, y uno de los más cercanos al expresidente catalán, ha sido arrestado por los Mossos d’Esquadra tras negarse a declarar ante el juez cuando fue citado en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el pasado 15 de septiembre.

El político, que abandonó la primera línea en las pasadas elecciones del 14 de febrero, pasará a disposición judicial hoy mismo. Se prevé que la juez instructora, Maria Eugènia Alegret, le tome declaración a las dos y media del mediodía. Hace unos minutos la magistrada ha sido informada de su detención por parte de los Mossos y la puesta a disposición del TSJC. La jueza ordenó su detención y entrega tras varias negativas por parte del jurista a acudir a declarar en sede judicial. Los rechazos del ex vicepresidente del legislativo catalán, que no acató ninguna de las interlocutorias que se le entregaron, ha provocado su arresto este miércoles por la mañana.

Costa, como el resto de miembros de la mesa del Parlament que en la anterior legislatura presidía el ahora consejero de Empresa Roger Torrent, que permitió un debate sobre la monarquía, estaba citado hace unas semanas como investigado. El día que tenía que acudir ante la jueza que instruye la causa de desobediencia, la misma jornada en la que se reunió la mesa de diálogo en la Generalitat, colgó un vídeo en sus redes sociales informando que no acudiría al «no reconocer» la autoridad del juez que le había citado.

Josep Costa acompañaba el vídeo con el texto: “No estoy dispuesto a establecer una mesa de diálogo con unos jueces y fiscales represores que no tienen nociones básicas de lo que es la separación de poderes. Mi objetivo es ganar esta batalla en Europa, por eso he decidido no presentarme a declarar.” Una declaración de intenciones que ha acabado con su arresto y conducción de forma obligada al despacho de la jueza instructora.

No reconec l’autoritat del TSJ per jutjar cap acord del Parlament.

No té sentit dialogar amb uns jutges i fiscals repressors, que no entenen conceptes bàsics com la separació de poders.

L’objectiu és derrotar-los a Europa. Per això he decidit no anar avui a declarar. pic.twitter.com/BFMUrr5TVK

— Josep Costa (@josepcosta) September 15, 2021