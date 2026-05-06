Hoy en Barcelona y en toda la provincia, disfrutaremos de un cielo mayormente despejado, aunque podrían presentarse algunos chubascos aislados en el Prepirineo, acompañados de tormenta. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables o también en bajada. El viento soplará suave, cambiando de dirección en las horas centrales del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Barcelona hoy, en los núcleos más importantes.

Previsión del tiempo en Barcelona hoy 6 de mayo

Barcelona: cielo despejado y brisa suave

El cielo se despereza lento en Barcelona, donde la mañana comienza con un azul suave, aunque una ligera brisa del sur promete darle movimiento al día. Con temperaturas que rondarán entre los 13°C al inicio y alcanzarán los 21°C por la tarde, la sensación térmica será más cálida, convirtiendo la jornada en un deleite para los sentidos. Sin embargo, hay un ligero riesgo de que algunas gotas intenten interrumpir el esplendor, especialmente durante las horas matutinas y en la noche.

Ya por la tarde, el ambiente se tornará un poco más cálido, con esa mezcla agradable de sol y nubes que nos acompaña en esta época. Aunque la humedad puede hacer que el ambiente se sienta algo pesado, no se prevén lluvias intensas; así que es probable que las nubes sean solo un recordatorio de que estamos en septiembre. La puesta del sol, a las 20:53, brindará el telón ideal para cerrar este día que se presenta como un abrazo entre la calidez y un susurro de viento suave.

L’ Hospitalet de Llobregat: ambiente inestable con nubes y brisa

La mañana en L’ Hospitalet de Llobregat se presenta nublada, con un aire fresco que anticipa los cambios en el tiempo. Las primeras horas estarán marcadas por un ambiente húmedo y una ligera brisa, mientras la ciudad despierta a un día inestable. Con una temperatura mínima que roza los 12 grados y una probabilidad de lluvia del 25%, la incerteza se hace palpable entre los viandantes.

A medida que avancen las horas, el cielo seguirá cubierto y el viento, que sopla del sur a 15 km/h, podría intensificarse con ráfagas de hasta 60 km/h. La tarde traerá consigo temperaturas que alcanzarán los 21 grados, pero la sensación térmica puede ser más baja, haciendo que el ambiente se sienta más frío. Con un 10% de probabilidad de lluvia hacia la tarde-noche, es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Ambiente húmedo con posibles gotas en Badalona

El día amanece en Badalona con un ambiente pesado debido a la alta humedad, que puede llegar al 90%. La temperatura mínima se situará en torno a los 12°C, mientras que el cielo se presentará cubierto con algunas nubes que podrían dejar caer gotas, especialmente por la mañana, cuando hay un 15% de probabilidad de lluvia. A medida que avance la jornada, la temperatura ascenderá hasta alcanzar los 21°C, dando paso a una tarde con un cielo parcialmente nublado y una probabilidad de lluvia del 20%.

El viento soplará de dirección sureste a una velocidad media de 15 km/h, acompañado de ráfagas que podrían alcanzar los 6 km/h. Aunque no se esperan lluvias intensas, la sensación térmica puede ser notable, especialmente con el aumento de la temperatura. Con más de 14 horas de luz, la puesta del sol a las 20:53 nos recordará que, tras un día variable, la noche llegará fresca.

Ambiente templado con nubes y viento en Sabadell

El tiempo en Sabadell se presenta templado y moderadamente variable a lo largo del día. Por la mañana, el cielo estará algo nuboso y se pueden dar algunas gotas, aunque sin grandes complicaciones. Durante la tarde, el ambiente se mantendrá similar, con rachas de viento ligero que aportarán frescura.

Es una jornada perfecta para disfrutar de un paseo por el parque o realizar actividades al aire libre, ya que la temperatura se mantendrá agradable y el ambiente tranquilo favorecerá planes sencillos y relajados.