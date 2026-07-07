Previsión del tiempo en Castilla y León: sol, nubes y chubascos por AEMET

Hoy, 7 de julio de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León predomina un tiempo poco nuboso o despejado, aunque verá un aumento en la nubosidad con nubes de evolución diurna. Las precipitaciones harán acto de presencia en forma de chubascos acompañados de tormentas por la tarde. Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero o moderado ascenso, mientras que las máximas permanecerán sin cambios. El viento será variable, registrándose rachas fuertes o muy fuertes en las zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 7 de julio

Sol radiante y chubascos por la tarde en León

El sol saldrá tímidamente a las 06:52, iluminando un cielo que se despereza lento entre nubes y claros, dando espacio a un día caluroso en León. Las temperaturas se moverán desde los 20 grados al amanecer, alcanzando un pico de 38 en la tarde. Sin embargo, la alegría del sol será breve, pues a medida que avance el día, el riesgo de lluvias aumentará drásticamente, convirtiendo la tarde-noche en un escenario propenso a chubascos intensos. La sensación térmica podría superar los valores registrados, llegando hasta los 37 grados en su punto más crítico.

A primeras horas se respirará un ambiente ligero, pero la cosa se torna complicada cuando sopla el viento del sur a una moderada velocidad de 10 km/h, aunque no se descartan ráfagas que refresquen el ambiente. Al caer la tarde, la humedad irá en aumento, creando un entorno algo pesado. Con el sol cediendo sus rayos a las 22:01, los leoneses deberán prepararse para una noche acompañada de la lluvia y un descenso en las temperaturas, recordando que la naturaleza siempre tiene reservado un as bajo la manga y este miércoles no será la excepción.

Zamora: ambiente inestable con nubes y viento

Las primeras luces del día en Zamora se ven bañadas por una atmósfera inquieta; las nubes grises se acumulan lentamente, presagiando un tiempo cambiante. Con un viento del sur que sopla con fuerza, la jornada promete traernos sorpresas. Al amanecer, el termómetro marca una temperatura suave de 21°C que se sentirá un tanto fresca, pero a medida que avanza la mañana, la inestabilidad se intensificará.

La transición hacia la tarde revela un cielo más cubierto, con un 90% de probabilidad de lluvia y rachas de viento que podrían alcanzar los 45 km/h. A medida que la temperatura máxima se eleva a 39°C, la sensación térmica podría resultar abrumadora, especialmente con una humedad del 45%. Para aquellos que deben salir, es recomendable llevar paraguas y abrigarse un poco; será un día para estar preparados ante lo impredecible.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cálido con posibles lluvias

El día comienza con una fresca temperatura mínima de 19 °C y un cielo que se presentará parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la temperatura ascenderá a unos agradables 20 °C, con una probabilidad de lluvia que, afortunadamente, no se espera hasta la tarde. Sin embargo, a partir de ese momento, la posibilidad de precipitaciones aumentará hasta un 40%, por lo que es recomendable llevar un paraguas. El viento, soplando del suroeste a una velocidad media de 15 km/h, podría intensificarse con ráfagas que alcanzarán hasta 36 km/h, generando una sensación térmica de hasta 36 °C.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá algo nublado y la temperatura máxima llegará a 38 °C, haciéndonos sentir un ambiente cálido. A medida que el día se acerca a su fin, la temperatura bajará a 21 °C, pero la humedad relativa, que alcanzará hasta el 50%, mantendrá el ambiente algo pesado. Desde el amanecer a las 06:58 hasta la puesta de sol a las 21:56, Salamanca disfrutará de un día con más de 14 horas de luz, lo que invita a aprovechar el tiempo al aire libre antes de que caiga la noche.

Valladolid: cielo despejado y tarde nublada

El tiempo se presenta estable, con temperaturas que oscilarán entre 21 y 39 grados a lo largo del día. Durante la mañana, el cielo estará despejado, mientras que por la tarde se espera un aumento de nubes, aunque las probabilidades de lluvia son escasas hasta la noche, cuando la posibilidad de precipitación aumenta considerablemente. El viento soplará de manera leve, creando un ambiente agradable.

Este es un día ideal para disfrutar de un paseo por los parques o realizar actividades al aire libre, ya que el ambiente tranquilo y cálido invita a salir y aprovechar el tiempo.

Cielos cubiertos y lluvias al caer la tarde en Burgos

La mañana en Burgos se presenta tranquila, con cielos cubiertos que aportan una sensación de frescura. Las temperaturas rondan los 21 grados, invitando a llevar una chaqueta ligera, especialmente para quienes salen temprano. Sin embargo, a medida que avanza el día, el tiempo se tornará más adverso, con un aumento significativo de la probabilidad de lluvia en la tarde-noche, donde se alcanzarán hasta los 39 grados en su máxima. Es un buen momento para llevar un paraguas y decidir actividades bajo techo.

Palencia: cielo nublado y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado que despertará a la ciudad con temperaturas frescas alrededor de los 22 grados. Sin embargo, a medida que avanza el día, el mercurio subirá y se esperan chubascos intermitentes que comenzarán por la tarde, incrementando la probabilidad de lluvias hasta un 90%.

Con un viento suave del sur a 5 km/h, es recomendable salir preparado con un paraguas si tienes planes para la tarde-noche. La humedad se hará notar, alcanzando máximas del 70%, así que disfruta de la mañana, pero ten en cuenta que la capa de nubes traerá cambios en el ambiente a medida que el día avanza.

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos nublados y temperaturas suaves que rondan los 23 grados. A medida que avancemos hacia la tarde, la situación se tornará más inestable, con un incremento notable en la probabilidad de lluvias, alcanzando hasta el 90%. La sensación térmica también se verá afectada, pudiendo llegar a los 35 grados durante las horas más cálidas. Es recomendable llevar consigo un paraguas, ya que las precipitaciones podrían sorprendernos en cualquier momento.

Segovia: cielo gris con chubascos intensos

Las primeras horas traen un cielo algo gris y fresco, con temperaturas alrededor de los 20 grados. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta los 36 grados, pero la tarde parece estar marcada por chubascos intensos que llegarán acompañados de rachas de viento de hasta 55 km/h, haciendo necesaria una chaqueta para los paseos.

Con la lluvia a la vista, es recomendable buscar refugio y prepararse para una tarde-noche húmeda, donde la probabilidad de lluvias es del 100%. La humedad aumentará, dejando una sensación térmica que podría hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente al caer la noche.

Tarde-noche de lluvia y humedad

en Soria

La jornada en Soria comienza con la salida del sol a las 6:51, ofreciendo unas horas de luz que se tornarán cruciales en la evolución del tiempo. Por la mañana, el cielo estará despejado y la temperatura mínima rondará los 19 grados, con una sensación térmica de 18. Sin embargo, al avanzar la tarde, el panorama cambiará drásticamente, ya que se prevé un incremento en la probabilidad de lluvias, que podría convertirse en un aguacero intenso por la tarde-noche, con un cielo parcialmente nublado que limitará el calor, alcanzando una máxima de 38 grados.

La humedad también jugará un papel relevante, alcanzando niveles del 50% en su punto más alto, lo que hará que la sensación térmica suba junto con la temperatura. En este contexto, el viento se mantendrá quieto, sin rachas significativas, lo que acentuará la carga de humedad en el ambiente. Los sorianos deberán prepararse para una tarde-noche inesperadamente húmeda, a pesar de un inicio de jornada más tranquilo y fresco.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET