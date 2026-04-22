Previsión AEMET: Intervalos nubosos y chubascos en Castilla y León, con viento variable y cambios de temperatura

Hoy, 22 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta con intervalos nubosos y la posibilidad de chubascos dispersos, especialmente en las zonas montañosas. Las temperaturas mínimas descenderán en el nordeste, mientras que en el resto de la región se mantendrán sin cambios o experimentarán un ligero ascenso. Las máximas también mostrarán un ligero descenso y el viento soplará del suroeste o variable, en general flojo, con algunos momentos de moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 22 de abril

Cielo nublado con sol por la tarde en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con una lluvia intensa, podrían dejar caer algunas gotas a primera hora. La temperatura mínima rondará los 10 grados, mientras que el viento soplará suavemente desde el sur a unos 10 km/h, creando una sensación térmica que podría descender hasta los 9 grados. A medida que el sol asome a las 07:30, la humedad, que alcanzará su punto máximo en un ambiente algo cargado, se sentirá en el aire.

Ya por la tarde, el sol se mostrará más generoso, elevando el termómetro hasta los 21 grados. El cielo se despejará, ofreciendo un respiro a la grisura matutina. Con la puesta del sol a las 21:11, la noche se presentará tranquila y sin riesgo de precipitaciones, permitiendo disfrutar de un cierre de jornada apacible. La brisa seguirá siendo suave, ideal para pasear y disfrutar de las últimas luces del día.

Zamora: aire fresco y nubes en movimiento

Las primeras luces del día en Zamora traen consigo un aire fresco y una sensación de inestabilidad que se siente en cada rincón. Las nubes, cargadas de humedad, se desplazan rápidamente, mientras el viento sopla con fuerza desde el sur, anunciando un día que promete ser agitado. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se sitúa en un 20% y las temperaturas oscilan entre los 12 y 22 grados, creando un ambiente cambiante.

La tarde se presenta más tranquila, con cielos parcialmente nublados y sin riesgo de lluvias, pero no se debe bajar la guardia. Las ráfagas de viento alcanzarán hasta 30 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica se sienta más baja de lo esperado. Con una humedad que puede llegar al 85%, es recomendable llevar un paraguas a mano y no olvidar la bufanda para enfrentar el fresco que se avecina.

En la ciudad de Salamanca, día soleado y agradable para salir

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:33. A medida que avanza la mañana, la temperatura se situará en torno a los 12 grados, con una sensación térmica similar y la humedad se mantendrá en un nivel moderado, lo que hará que el ambiente sea agradable. No se espera lluvia, lo que permitirá que los salmantinos disfruten de un día sin preocupaciones.

Por la tarde, el termómetro alcanzará los 22 grados, brindando una jornada cálida y soleada. El viento soplará del suroeste a una velocidad de 10 km/h, con algunas ráfagas que podrían llegar a los 30 km/h, así que es recomendable tener precaución. La puesta del sol será a las 21:09, ofreciendo más de 13 horas de luz. En resumen, será un día perfecto para salir y disfrutar del aire libre.

Valladolid: cielo alternando sol y nubes

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de sol y algunas nubes. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 23 grados, ofreciendo un ambiente templado y agradable. Aunque el viento soplará de forma leve, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día sin sobresaltos.

Es un momento ideal para salir a pasear y disfrutar de las calles, ya que el ambiente será propicio para las actividades diarias. Aprovechar la jornada al aire libre puede ser una excelente manera de desconectar y disfrutar de la tranquilidad que ofrece el día.

Cielo despejado y ambiente cálido en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos despejados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, ideal para disfrutar de un paseo. A medida que avance el día, el sol se hará más presente, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde, lo que promete un ambiente agradable y cálido. Es un buen momento para salir con ropa ligera y disfrutar de la luz del sol, pero no olvides llevar una chaqueta para la noche, cuando las temperaturas descenderán nuevamente.

Palencia: cielo despejado y sol radiante

Las primeras horas traen un cielo despejado y fresco, con temperaturas que rondan los 11 grados. A medida que avanza la mañana, el sol se hará protagonista y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 23 grados por la tarde, mientras el viento sopla del suroeste a una velocidad media de 10 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde-noche se presenta tranquila, con cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia. Se recomienda disfrutar del buen tiempo, pero no olvidar una chaqueta ligera para las horas más frescas, ya que la sensación térmica podría descender a 10 grados al caer la noche.

Cielo despejado y sol radiante en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para disfrutar de un paseo. Las temperaturas rondan los 7 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser más cálida, alcanzando los 21 grados a lo largo del día.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se mantendrá estable, con un ligero aumento en las temperaturas, que alcanzarán los 19 grados por la tarde. Se recomienda llevar ropa ligera y disfrutar del sol, que brillará con fuerza, haciendo de este un día perfecto para actividades al aire libre.

Segovia: cielo despejado y tarde cálida

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 11°C. A medida que avanza la mañana, el sol se alza y el mercurio comienza a ascender, alcanzando los 23°C en la tarde, mientras el viento sopla suavemente a 10 km/h desde el oeste.

Sin embargo, la tarde podría traer algunas nubes y un ligero aumento en la humedad, que alcanzará hasta el 70%. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando las temperaturas desciendan nuevamente a 12°C y disfrutar del atardecer que se asoma a las 21:03.

Cielo despejado y ambiente agradable en Soria

El día amanece en Soria con un cielo despejado que promete un ambiente agradable. A medida que avanza la jornada, la temperatura irá ascendiendo, alcanzando una máxima de 25°C, aunque la sensación térmica podría sentirse un poco más cálida. Con una brisa suave del sur a 15 km/h, la humedad se mantendrá en niveles cómodos, lo que hará que la mañana sea ideal para disfrutar al aire libre.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, brindando unas espléndidas horas de luz desde el amanecer a las 07:27 hasta la puesta del sol a las 20:58. La jornada se presenta fresca y agradable, sin probabilidades de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día perfecto para actividades al exterior.