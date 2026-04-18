Previsión AEMET: Castilla y León con lluvias, tormentas y cambios de temperatura hoy

Hoy, 18 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta variable, con un inicio poco nuboso que dará paso a un aumento de la nubosidad a partir del mediodía. Se esperan lluvias y chubascos, especialmente en el este y la mitad occidental de la meseta, donde podrían ir acompañados de tormentas y granizo. Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, salvo en el extremo nororiental, donde descenderán. El viento será variable, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 18 de abril

Cielo nublado con posibilidad de lluvia en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta con un manto de nubes que podría dejar caer algunas gotas en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 24 grados, ofreciendo un respiro cálido en las horas centrales del día. Sin embargo, la humedad, que alcanzará niveles altos, hará que el ambiente se sienta algo pesado, especialmente para aquellos que disfrutan de actividades al aire libre.

A primera hora, el viento soplará suavemente desde el sur, con una velocidad de 5 km/h, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada tranquilo. Ya por la tarde, el cielo mantendrá su tono grisáceo y la posibilidad de chubascos se incrementará, así que es recomendable tener un paraguas a mano. Con el sol asomando tímidamente desde las 07:36 y despidiéndose a las 21:07, habrá tiempo suficiente para disfrutar de la luz del día, aunque con la mirada atenta al cielo.

Zamora: cielos grises y viento fresco

Las calles de Zamora despiertan con un aire fresco y una ligera brisa que anticipa un día de cambios. Las nubes se asoman en el horizonte, creando un lienzo gris que sugiere la posibilidad de lluvias, mientras el sol intenta abrirse paso entre la neblina matutina. A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará más inestable, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 28 grados y una probabilidad de lluvia del 20% en la tarde-noche.

La mañana se presenta tranquila, pero la tarde traerá consigo un aumento en la intensidad del viento, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h. La sensación térmica podría descender, haciendo que el ambiente se sienta más fresco y húmedo, con una humedad relativa que alcanzará el 95%. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que el tiempo puede sorprender en cualquier momento.

En la ciudad de Salamanca, cielo parcialmente nublado y fresco

El día amanece en Salamanca con un cielo parcialmente nublado, ofreciendo un espectáculo matutino que invita a disfrutar del aire fresco. La temperatura mínima se sitúa en 9°C, pero la sensación térmica puede descender hasta los 10°C, lo que sugiere que la mañana será algo fresca. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará una máxima de 27°C y aunque la probabilidad de lluvia es baja, con un 10% en la tarde-noche, no se espera que afecte el disfrute del día.

El viento soplará del suroeste a una velocidad media de 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 30 km/h, así que es recomendable estar atento. La humedad relativa oscilará entre el 25% y el 65%, lo que mantendrá el ambiente relativamente cómodo. Con más de 13 horas de luz, gracias a la salida del sol a las 07:39 y su puesta a las 21:05, será un día ideal para disfrutar al aire libre.

Valladolid: cielo variable y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo que alternará momentos de nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 29 grados y aunque hay una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, el viento será suave, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. Aprovechar el tiempo para realizar actividades cotidianas será un placer, ya que la sensación térmica se mantendrá en niveles confortables.

Cielos nublados y probabilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, lo que puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja. A medida que avance el día, el tiempo se tornará más inestable, con una probabilidad de lluvia que aumentará en la tarde-noche, alcanzando los 45%. Las temperaturas máximas llegarán a los 26 grados, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera y un paraguas, por si acaso.

Palencia: ambiente fresco con posibles lluvias

Las primeras horas traen un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados y un cielo despejado que invita a disfrutar del aire matutino. Sin embargo, a medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 28 grados, aunque la tarde podría traer precipitaciones puntuales, con un 60% de probabilidad de lluvia.

Con el viento soplando del sur a una velocidad moderada de 5 km/h, se recomienda llevar un paraguas si se planea salir por la tarde. La humedad, que alcanzará un 85% en su punto máximo, puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, así que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a los cambios del día.

Cielos nublados y posibilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 11 grados. La brisa suave del sur, a unos 15 km/h, añade un toque agradable al ambiente, aunque la sensación térmica puede descender hasta los 10 grados. A medida que avance el día, se espera que el cielo se nuble más y la probabilidad de lluvia aumente, especialmente en la tarde-noche, donde las temperaturas alcanzarán un máximo de 11 grados.

Para quienes planeen salir, es recomendable llevar un paraguas y una chaqueta ligera, ya que la humedad puede ser notable y las ráfagas de viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría. A medida que caiga la tarde, el tiempo se tornará más inestable, así que mejor estar preparados.

Segovia: cielo nublado y chubascos intermitentes

Las primeras horas traen un cielo parcialmente nublado y temperaturas frescas que rondan los 12°C. A medida que avanza la mañana, el ambiente se tornará más cálido, alcanzando los 22°C, pero no sin antes dar paso a chubascos intermitentes que comenzarán a aparecer desde media mañana.

La tarde se presenta con un aumento en la nubosidad y una probabilidad del 90% de precipitaciones, por lo que es recomendable llevar paraguas si se planea salir. Con el viento soplando del suroeste a 10 km/h, la sensación térmica podría alcanzar los 24°C, aunque la humedad se mantendrá alta, lo que podría hacer que el clima se sienta más pesado.

Cambio de sol a lluvia en Soria

El día amanece en Soria con un fresco 9°C y aunque la mañana se presenta tranquila y despejada, la situación cambiará drásticamente a medida que avance la jornada. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se incrementará notablemente y el cielo se tornará parcialmente nublado, con temperaturas que alcanzarán los 27°C, aunque la sensación térmica podría ser más cálida.

Con el sol saliendo a las 07:33 y poniéndose a las 20:53, Soria disfrutará de más de 13 horas de luz. Sin embargo, es recomendable estar preparados para las lluvias que podrían llegar en la tarde-noche, ya que el viento soplará suavemente del sur, con ráfagas que podrían alcanzar los 6 km/h.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET