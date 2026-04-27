Hoy en Castilla y León: cielos poco nubosos con chubascos en el norte, según AEMET

Hoy, 27 de abril de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se espera un día mayormente poco nuboso, aunque la nubosidad de evolución diurna hará acto de presencia en las áreas de montaña y el tercio norte, donde se prevén chubascos débiles a moderados y algunas tormentas, especialmente en el noroeste. Las temperaturas se mantendrán estables, excepto en el tercio norte, donde descenderán ligeramente. El viento será flojo, predominando del noreste y norte, cambiando a componente oeste por la tarde.

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Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 27 de abril

Tarde de chubascos y ambiente denso en León

El cielo se despereza lento en León, mientras la luz del día comienza a asomarse tras un horizonte de nubes que amenazan con dejar caer su carga a lo largo de la jornada. Este 23 de octubre trae consigo una probabilidad alta de lluvia, especialmente durante la tarde y noche, cuando el agua puede llegar a acompañarnos con intensidad. Las temperaturas se sostendrán entre los 9 y 24 grados y aunque la sensación térmica alcanzará los 22, el ambiente se sentirá denso, empapado por una alta humedad.

Ya por la tarde, el cielo se tornará más grisáceo, dejando atrás la claridad matutina y los chubascos se volverán casi inevitables. Con el viento en calma, disfrutar de un paseo se torna un desafío, dado que el ambiente pesado invitará a buscar refugio. La luz del sol se irá rápidamente a las 21:17, haciendo que el día parezca aún más corto bajo el manto amenazante de la lluvia.

Zamora: ambiente cambiante con lluvias esperadas

La mañana en Zamora despierta envuelta en un ambiente de expectativa, donde las nubes asoman en el horizonte, augurando cambios. A medida que avanza el día, el cielo se tornará más gris, con una probabilidad notable de lluvia, alcanzando un 70% por la tarde, lo que podría interrumpir las actividades cotidianas. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 27 grados, permitiendo respirar un aire fresco en esta jornada inestable.

La diferencia entre la mañana y la tarde es contundente, ya que mientras el amanecer se presenta tranquilo, a medida que el sol se oculta, se intensificará la inestabilidad. Con ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 8 km/h y una humedad que podría hacerse pesada, es recomendable llevar paraguas y estar preparados ante cualquier eventualidad atmosférica.

En la ciudad de Salamanca, ambiente cálido con nubes al atardecer

El día amanece en Salamanca con temperaturas frescas que rondan los 10 grados, mientras el sol asoma en el horizonte a las 07:26. A lo largo de la mañana, el cielo estará mayormente despejado, lo que permitirá que el mercurio suba gradualmente hasta unos agradables 24 grados. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las nubes comenzarán a hacer acto de presencia y la probabilidad de lluvia aumentará hasta un 25%. Con una humedad relativa que alcanzará hasta el 95%, el ambiente se sentirá algo pesado.

Las novedades en el tiempo proseguirán con un viento suave, al alcanzar rachas de hasta 8 km/h, ideal para disfrutar de un paseo al aire libre. Por la noche, la temperatura descenderá a 16 grados, ofreciendo una jornada equilibrada para sus habitantes. A las 21:14, el sol se ocultará, dejando atrás un día con aproximadamente 14 horas de luz.

Valladolid: ambiente variable con probabilidad de lluvia

El tiempo presenta un ambiente variable con leves nubes durante la mañana y una probabilidad de lluvia en la tarde-noche. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 25 grados y se espera un viento suave que no interferirá con las actividades al aire libre.

Este es un día que invita a salir y disfrutar del aire libre, perfecto para pasear por el parque o aprovechar las terrazas de los cafés. Un ambiente tranquilo que facilitará las actividades diarias y permitirá disfrutar de los pequeños placeres del día.

Cielos nublados y lluvias intensas en Burgos

El día en Burgos comienza con cielos nublados y una temperatura fresca que ronda los 9 grados, dejando una sensación térmica algo más baja. A medida que avanza la jornada, el tiempo empeorará con lluvias inminentes, especialmente por la tarde-noche, donde las temperaturas alcanzarán un máximo de 24 grados.

Se recomienda llevar paraguas y ropa impermeable, ya que las lluvias serán intensas. Aprovecha la mañana para dar un pequeño paseo antes de que lleguen las precipitaciones, disfrutando del ambiente primaveral antes de resguardarte.

Palencia: chubascos intermitentes y ambiente cambiante

Las primeras horas traen una fresca brisa y un cielo despejado que invitan a disfrutar de la mañana, con temperaturas alrededor de 11 grados. Sin embargo, a medida que avance el día, se anticipan chubascos intermitentes que comenzarán a manifestarse desde media mañana, alcanzando su punto álgido por la tarde, cuando la temperatura podría ascender hasta los 25 grados.

Con la llegada de la tarde, el ambiente cambiará drásticamente y se recomienda estar preparados para las precipitaciones puntuales. La humedad aumentará considerablemente, alcanzando hasta un 90%, por lo que sería prudente llevar paraguas y vestirse en capas para hacer frente a la sensación térmica que podría variar entre los 11 y los 25 grados a lo largo de la jornada.

Cielo despejado y ambiente fresco en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos despejados y un ambiente fresco, ideal para comenzar el día con energía. La temperatura mínima ronda los 8 grados, pero la sensación térmica puede llegar a ser más cálida, sobre todo con el sol en el horizonte.

A medida que avance la jornada, el tiempo se mantendrá estable, alcanzando una máxima de 21 grados por la tarde. Es un buen día para salir y disfrutar del aire libre, así que no olvides llevar contigo ropa ligera y cómoda para aprovechar al máximo las horas soleadas.

Segovia: cielo despejado con nubes al atardecer

Las primeras horas traen un ambiente fresco en Segovia, con temperaturas rondando los 9 grados y un cielo despejado. A medida que avance la jornada, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 24 grados en la tarde, aunque no estarán ausentes las nubes, ya que se anticipan algunas variaciones en el cielo.

Con una probabilidad del 25% de que la tarde traiga alguna llovizna, es recomendable que los segovianos disfruten de las horas de sol a plena luz del día. Además, el viento del norte soplará suavemente, alcanzando ráfagas de hasta 8 km/h, por lo que es un buen día para aprovechar el aire libre.

Cielo cubierto con posibilidades de lluvia en Soria

La jornada amanece en Soria con temperaturas frescas que rondan los 10 grados y un cielo que se mantiene parcialmente nublado. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia es baja, pero la situación cambiará drásticamente por la tarde, donde la posibilidad de precipitaciones se vuelve casi segura.

Con una temperatura máxima de 24 grados, el ambiente se tornará más cálido, aunque la sensación térmica llegará hasta los 23 grados. Con el sol saliendo a las 07:20 y ocultándose a las 21:03, disfrutaremos de más de 13 horas de luz, aunque con un cielo cubierto y vientos suaves del sureste, la tarde se presentará variable, muy típica de esta época del año.