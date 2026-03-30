Cinco castillos de Castilla y León para una escapada en Semana Santa

Una de las mejores maneras de adentrarnos en la historia de España es visitar alguno de sus castillos y hacer un viaje en el tiempo. Todo el territorio nacional está lleno de imponentes castillos medievales y muchos de ellos se encuentran en Castilla y León en un magnífico estado de conservación.

Entre las fortalezas se encuentran el Alcázar de Segovia, el de Peñafiel (Valladolid), el de Coca (Segovia), el de Ponferrada o el de Ampudia (Palencia). Algunos no están abiertos al público, pero disfrutarlos por fuera y su entorno puede ser un plan estupendo.

El Alcázar sobresale sobre los demás, ya que atrae cada año a miles de turistas de todas las partes del mundo. Uno de sus principales atractivos es que esta fortaleza se encuentra en lo alto de una colina rocosa por la que se extiende la ciudad histórica de Segovia, por lo que es posible admirarla desde diferentes puntos de la ciudad.

Más castillos en Castilla y León

En la comunidad también está el Castillo de Ampudia, el cual fue residencia de nobles como el Duque de Lerma o el Conde de Salvatierra y es uno de los mejor conservados de España tras la restauración acometida en los años 60. También está el castillo de Coca, uno de los mejores exponentes del gótico-mudéjar español y declarado Monumento Histórico Nacional en 1931.

El castillo de Peñafiel también es otra de las fortalezas que se pueden visitar. Fue nombrado Monumento Nacional en 1917 y es propiedad de la Diputación de Valladolid y del Ayuntamiento de Peñafiel. Además, el recinto alberga el Museo Provincial del Vino, que está situado en el patio sur. En Ponferrada, también tenemos una fortaleza situada en la localidad de El Bierzo sobre una colina entre los ríos Sil y Boeza y abierta al público para visitar.