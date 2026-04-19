Castilla y León: cielo poco nuboso, chubascos y tormentas según AEMET

Hoy, 19 de abril de 2026, el tiempo en Castilla y León se presenta con un cielo poco nuboso, aunque se esperan intervalos de nubes bajas en el extremo nororiental durante la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad aumentará, especialmente en la mitad oriental y en la zona Cantábrica, donde podrían registrarse chubascos y tormentas, algunas de ellas localmente intensas en áreas montañosas. Las temperaturas se mantendrán estables, con un ligero ascenso en el noreste y el viento será variable, con rachas fuertes en zonas de tormenta.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 19 de abril

Cielo despejado y suave brisa en León

El cielo se despereza lento en León, donde la jornada de hoy se presenta mayormente despejada, con un suave soplo de viento del sureste que acariciará la piel a unos 10 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 7 grados de la mañana y alcanzarán un cálido pico de 25 por la tarde, ofreciendo un respiro agradable en este inicio de otoño. Aunque la humedad se mantendrá en un nivel moderado, el ambiente no se sentirá pesado, permitiendo disfrutar de un día luminoso.

A medida que avance la tarde, el sol se comportará como un tímido invitado, iluminando la ciudad hasta su despedida a las 21:08. Aunque hay un leve riesgo de chubascos en la tarde-noche, no se espera que interrumpan las actividades al aire libre. La sensación térmica se mantendrá en armonía con las temperaturas, haciendo de este día una oportunidad perfecta para disfrutar de un paseo o una reunión con amigos bajo el cielo azul.

Zamora: nubes y viento con ambiente variable

Las nubes se agrupan en el horizonte, presagiando un día de inestabilidad en Zamora. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y un cielo parcialmente nublado que invita a disfrutar de un café en la terraza, aunque el viento ya se hace notar, soplando con fuerza desde el sur a 10 km/h.

A medida que avanza la jornada, el tiempo se tornará más variable. La temperatura alcanzará un máximo de 28 grados, pero la sensación térmica podría ser engañosa, con un descenso notable por la tarde. Las ráfagas de viento podrían superar los 30 km/h y aunque no se esperan lluvias, la humedad puede resultar agobiante. Es recomendable llevar un abrigo ligero y estar preparado para cualquier cambio inesperado.

En la ciudad de Salamanca, cielo despejado y tarde cálida

El día amanece en Salamanca con un cielo mayormente despejado, ideal para disfrutar de las primeras horas de luz que comenzarán a las 07:37. La temperatura mínima se sitúa en 10°C y aunque la sensación térmica puede llegar a ser un poco más fresca, no se espera lluvia en la mañana. A medida que avance la jornada, el sol irá ganando fuerza, alcanzando una temperatura máxima de 27°C, lo que promete una tarde cálida y agradable.

Con el viento soplando del suroeste a una velocidad media de 15 km/h y ráfagas que podrían llegar a 30 km/h, se recomienda tener precaución. La humedad, que oscilará entre el 20% y el 70%, puede hacer que el ambiente se sienta un poco pesado en ciertos momentos. La puesta del sol será a las 21:06, brindando a los salmantinos más de 13 horas de luz para disfrutar de este espléndido día.

Valladolid: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 10 y 28 grados. La brisa será suave, con vientos que alcanzarán los 10 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable a lo largo del día. No se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.

Es un día ideal para pasear por los parques o disfrutar de una terraza al aire libre. Aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al aire libre será una excelente manera de desconectar y disfrutar de la jornada.

Cielos nublados y posible lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos parcialmente nublados y una temperatura fresca que ronda los 8 grados. A medida que avanza el día, el ambiente se calienta, alcanzando una máxima de 26 grados por la tarde, aunque la probabilidad de lluvia aumenta hacia la noche. Es recomendable llevar una chaqueta ligera y un paraguas, ya que las nubes podrían dejar caer algunas gotas. Disfruten del sol mientras dure, pero estén preparados para un cambio en el tiempo.

Palencia: cielo despejado y sol radiante

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco, con temperaturas mínimas alrededor de 8°C. A medida que avanza la mañana, el sol se hará protagonista y el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 28°C en la tarde, creando un contraste notable con la frescura matutina.

Sin embargo, se recomienda estar atentos a la evolución del viento, que soplará de manera moderada a 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 25 km/h. La tarde se presentará tranquila, con una humedad relativa que oscilará entre el 25% y el 95%, lo que podría generar una sensación térmica más cálida.

Cielos despejados con nubes posibles en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos mayormente despejados, aunque con algunas nubes que podrían dar paso a un ambiente fresco, con temperaturas que rondan los 9 grados. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá estable, aunque existe una ligera posibilidad de lluvia por la tarde-noche, cuando las temperaturas alcanzarán un máximo de 22 grados.

Es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que la sensación térmica puede descender a 8 grados. A medida que el sol se asome, disfrutar de un paseo al aire libre será una buena opción, pero no olvides estar atento a las nubes que podrían aparecer más tarde.

Segovia: cielo despejado y ambiente cálido

Las primeras horas traen un cielo despejado que invita a disfrutar del aire fresco de la mañana, con temperaturas que rondan los 10°C. A medida que avanza el día, el mercurio ascenderá hasta alcanzar los 25°C por la tarde, mientras el viento del sur sopla a 15 km/h, aportando una agradable brisa.

Sin embargo, la tarde-noche se presenta tranquila, con un ambiente seco y sin probabilidades de lluvia. Se recomienda aprovechar el sol hasta su ocaso a las 21:00, disfrutando de un día que promete ser cálido y agradable.

Cielo despejado y lluvias nocturnas en Soria

El día amanece en Soria con un fresco 9°C, mientras el sol se asoma a las 07:31. A medida que avanza la mañana, el cielo se mantendrá mayormente despejado, permitiendo que la temperatura suba hasta los 19°C, aunque la sensación térmica será más cálida, alcanzando los 26°C. Sin embargo, la tarde traerá un cambio drástico, con un aumento en la nubosidad y una probabilidad de lluvia que se intensificará, especialmente hacia la noche, cuando las temperaturas descenderán a 11°C.

Con el viento soplando del suroeste a 10 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 6 km/h, la humedad relativa variará entre un 35% y un 90%. A medida que el día se oscurece, el cielo se cubrirá y las lluvias serán casi seguras, marcando un contraste notable con la mañana soleada. Con 13 horas y 23 minutos de luz, Soria vivirá una jornada de contrastes, donde la frescura matutina dará paso a un ambiente más inestable por la tarde.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET