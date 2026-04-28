Castilla y León: AEMET prevé chubascos y tormentas en un día nublado con cambios en el viento

Hoy, 28 de abril de 2026, en el conjunto del territorio de Castilla y León se prevén intervalos nubosos y nubosidad de evolución diurna, acompañados de chubascos locales, que podrán ser intensos y venir acompañados de tormentas y granizo, especialmente en la segunda mitad del día, siendo más comunes en la mitad norte y oeste de la región. Las temperaturas experimentarán ligeros cambios y el viento será variable, predominando de componente norte y soplando de forma floja a moderada.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 28 de abril

Jornada nublada con probabilidad de lluvia en León

El cielo se despereza lentamente este día en León, con una mañana que se presenta algo nublada y temperaturas que rondarán los 10 grados, aunque la sensación térmica podría bajar un poco más. Con el sol asomando a las 7:21, los rayos se esforzarán por abrirse paso, pero las nubes podrían traer consigo algunas gotas. A medida que avanza la jornada, el ambiente se tornará más pesado, ya que por la tarde es probable que la lluvia se intensifique, convirtiendo el paisaje en un lienzo gris.

Ya por la tarde, la temperatura alcanzará un agradable pico de 22 grados, sin embargo, la alta humedad, que hará que el aire se sienta bastante cargado, podría hacer que la sensación térmica sea más elevada. El viento, aunque suave en general, no aportará mucho alivio debido a su escasa velocidad. La jornada se despedirá con un atardecer melancólico, cuando el sol se oculte a las 21:18, mientras el cielo mantenga su vestido nuboso, presagiando un cierre de jornada húmedo y fresco.

Zamora: cambios bruscos y lluvias a la vista

Una mañana en Zamora se presenta sombría, con un cielo plomizo que prefigura cambios significativos en el tiempo. Las primeras horas traen temperaturas frescas, alrededor de 13 grados y una ligera brisa que apenas se siente, pero pronto el ambiente se cargará de humedad y nubes amenazantes.

La tarde-noche será un verdadero desafío, con una probabilidad del 100% de lluvias que transformará el entorno en un espectáculo de gotas y viento fuerte. Las temperaturas, una combinación de frescor y humedad, oscilarán entre los 12 y 25 grados, haciéndose sentir más frías de lo habitual. Con ráfagas que alcanzarán hasta 8 km/h, se recomienda llevar un paraguas y no olvidar la bufanda si se quiere afrontar el día con comodidad.

En la ciudad de Salamanca, atmosfera de nubes y lluvia

Con un alba que se presenta grisácea y cargada de nubes, Salamanca amanecerá bajo un cielo cubierto y con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 55% en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 10°C y 23°C, ofreciendo una sensación térmica que podría llegar hasta los 24°C, esto hará que el ambiente se sienta más pesado, especialmente con la alta humedad relativa que rondará el 90%. La mañana se verá acompañada de ráfagas de viento de hasta 8 km/h, lo que añade un ligero frescor al día.

A medida que la tarde avance, la situación no mejorará, ya que se prevé un 100% de probabilidad de lluvia y un cielo que se mantendrá cubierto. Las temperaturas alcanzarán una máxima de 23°C, pero la sensación térmica se mantendrá elevada. Con la puesta del sol a las 21:15, Salamanca disfrutará de 13 horas de luz, aunque la jornada será mayormente húmeda y fría, ideal para buscar refugio en casa o disfrutar de una buena lectura.

Valladolid: ambiente variable con lluvias a la vista

Las condiciones meteorológicas en la jornada de hoy se presentan con un ambiente variable. La mañana comenzará fresca, con temperaturas que rondan los 11 grados y a medida que avance el día, se notará un aumento, alcanzando hasta 24 grados por la tarde. Sin embargo, la probabilidad de lluvia se incrementará notablemente en horas de la tarde y la noche, por lo que es recomendable estar preparados para un posible aguacero.

El tiempo será propicio para disfrutar de actividades al aire libre durante la mañana, ya que el ambiente será agradable. Aprovechar este intervalo para dar un paseo por la ciudad o realizar tareas diarias puede ser una excelente manera de disfrutar de la jornada antes de que llegue la lluvia.

Cielos oscuros y probabilidad de lluvia en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos oscuros y una sensación de humedad en el ambiente. Las temperaturas rondan entre los 10 y 11 grados, por lo que es recomendable llevar una chaqueta ligera. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia aumenta, especialmente en la tarde-noche, donde se espera un aguacero. La temperatura podría alcanzar hasta 22 grados, así que no olvides un paraguas si planeas salir. La previsión sugiere que el viento soplará del noreste, aportando un toque fresco a la jornada.

Palencia: nubosidad y tormentas a la vista

Las primeras horas traen un cielo nublado y temperaturas frescas que rondan los 10°C, preparándonos para una jornada inestable. A medida que avanza el día, el termómetro se elevará hasta los 23°C, aunque no estará exento de sorpresas: se anticipan lluvia intensa y tormentas eléctricas por la tarde-noche con un 100% de probabilidad de precipitaciones.

Ante la inminente llegada de la lluvia, se recomienda llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la sensación térmica máxima puede alcanzar los 24°C, mientras que la humedad podría provocar un ambiente especialmente cargado. Así que, si piensas salir, prepárate para mojarte y disfruta de la frescura de esta jornada palentina.

Cubiertos y probabilidad de lluvia en Ávila

La mañana en Ávila se presenta con cielos cubiertos y una sensación térmica que oscila alrededor de los 10 grados, creando un ambiente fresco. A medida que avanza el día, las probabilidades de lluvia aumentan considerablemente, especialmente hacia la tarde-noche, cuando las nubes dejarán caer algunas gotas y la temperatura alcanzará un máximo de 9 grados.

Para quienes planeen salir, es recomendable llevar un paraguas y abrigarse bien, ya que el viento del sureste soplará con fuerza. ¡No olvides disfrutar de un buen café caliente mientras el tiempo cambia!

Segovia: cielos despejados y chubascos por la tarde

Las primeras horas traen un cielo despejado en Segovia, ideal para despertar con tranquilidad. A medida que avanza la mañana, las nubes comenzarán a ganar terreno y los termómetros alcanzarán los 11 ºC. Durante la tarde, el escenario cambia drásticamente con la llegada de chubascos intermitentes y temperaturas que subirán hasta los 24 ºC, aunque la sensación térmica podría ser más cálida.

Se espera que las precipitaciones se intensifiquen hacia la tarde-noche, por lo que es recomendable salir preparado con paraguas. Además, el viento soplará del norte a una velocidad moderada de 10 km/h, con rachas que podrían alcanzar hasta los 8 km/h, aportando frescura a la jornada.

Ambiente variable con lluvia a la vista en Soria

La jornada amanecerá fresca en Soria, con temperaturas alrededor de 8°C y un cielo que se presentará despejado. A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando ligeramente, alcanzando sensaciones térmicas agradables de hasta 23°C. Sin embargo, a partir de la tarde, las nubes comenzarán a adueñarse del cielo, mostrando un ambiente más variable y la probabilidad de lluvias se incrementará de forma notable.

Al caer la noche, se espera un descenso de la temperatura, que podría ubicarse en torno a los 12°C, con la sensación mínima de 8°C. Las rachas de viento del sureste, soplando a 10 km/h, añadirán un toque fresco a la atmósfera. Con un total de más de 13 horas de luz desde la salida del sol a las 07:19 hasta su ocaso a las 21:04, será un día interesante en Soria, donde la lluvia cobrará protagonismo hacia la tarde.

Principales avisos para hoy en Castilla y León según la AEMET