El BOE lo confirma y es oficial: el motivo por el que el 23 de abril es festivo en Castilla y León

El 23 de abril no es un día cualquiera en el calendario laboral de Castilla y León, ya que es un día festivo, pero lo cierto es que para muchos, cada año vuelve la duda, de saber por qué es festivo en esta comunidad y no en otros sitios donde también se celebra algo ese mismo día. No es raro confundirse, si bien coincide con otras celebraciones bastante conocidas en España.

Según recoge el Boletín Oficial del Estado, hoy jueves es festivo autonómico y muchos lo saben desde hace semanas. Sin embargo, el motivo no es tan evidente si no se conoce un poco la historia que hay detrás. Porque en Castilla y León no se celebra San Jorge como tal. Aquí el 23 de abril tiene otro origen, uno que está escrito en los libros de historia, aunque si no eres castellanoleonés puede que no lo conozcas.

El motivo por el que el 23 de abril es festivo en Castilla y León

Para saber el porqué el 23 de abril es festivo en Castilla y León hay que irse bastante atrás en el tiempo, concretamente a 1521. Ese año tuvo lugar la Batalla de Villalar, un episodio que puso fin a la revuelta de los comuneros de Castilla.

La situación en ese momento no era sencilla. Había un malestar creciente en varias ciudades, sobre todo por la forma en la que se estaban tomando decisiones políticas y por la sensación de que el territorio tenía poco peso en ellas. Ese descontento fue creciendo hasta convertirse en un enfrentamiento abierto. Villalar fue el final. Las tropas comuneras fueron derrotadas y poco después se ejecutó a algunos de sus líderes más conocidos. Fue un golpe definitivo y en ese momento, lo que quedó fue la idea de una revuelta que no había salido adelante.

Cómo cambió el significado con el paso del tiempo

Lo interesante viene después. Con los años, ese episodio empezó a verse de otra manera. Ya no sólo como una derrota, sino como algo más ya que se empezó a poner el foco en lo que representaban los comuneros y en esa idea de defender los intereses del territorio, de reclamar más capacidad de decisión o de plantarse ante determinadas decisiones del poder. Poco a poco, esa lectura fue ganando fuerza.

Y al final, eso es lo que explica que el 23 de abril acabe siendo el Día de la Comunidad. No se trata de celebrar una victoria, porque no la hubo, sino de recordar un momento que ha acabado teniendo un significado distinto con el tiempo. De hecho, en Castilla y León este día no se vive solo como un festivo más. Tiene un componente simbólico bastante marcado, sobre todo en algunos puntos concretos donde la historia sigue muy presente.

Qué se hace el 23 de abril en Castilla y León

Más allá de lo que dice el calendario, el 23 de abril no es un festivo cualquiera en Castilla y León. Depende bastante de dónde estés, pero en general se nota que es un día distinto. El punto donde todo se concentra es Villalar de los Comuneros. Allí es donde se reúne más gente y donde el ambiente cambia de verdad. No es sólo algo institucional ya que aunque se dan actos oficiales, también se dan conciertos, puestos, gente que va a pasar el día y grupos que lo viven casi como una tradición. Luego, en otras ciudades, la cosa es más tranquila, con la celebración de algún acto cultural, actividades organizadas por ayuntamientos o eventos puntuales, pero sin ese movimiento que se ve en Villalar. Al final, no es una celebración que se viva exactamente igual en toda la comunidad, aunque sí está bastante presente y cada año se nota un poco más.

Por qué se mezcla con San Jorge en otras comunidades

Aquí es donde suele venir la confusión. El 23 de abril coincide con el Día de San Jorge, y en otras comunidades eso sí marca el festivo. En Aragón, por ejemplo, ese día es su fiesta autonómica y todo gira en torno a su patrón. También ocurre en algunos municipios concretos donde San Jorge tiene un peso especial.

Luego está el caso de Cataluña, donde Sant Jordi es muy conocido. Allí las calles se llenan de libros y rosas, hay muchísima actividad, pero no es festivo. Se trabaja con normalidad, aunque el ambiente sea completamente distinto. Por eso, cuando se mira el calendario, parece que todo es lo mismo, pero no lo es. La fecha coincide, sí, pero el motivo cambia según el lugar, y eso hace que cada año vuelva la misma duda.

Y ahora ya sabemos que en el caso de Castilla y León, el 23 de abril tiene un peso propio ya que no es sólo un día libre, sino que detrás hay una historia que sigue presente, aunque a veces no se tenga del todo clara. Y eso es, en el fondo, lo que explica por qué el BOE lo recoge como festivo oficial en la comunidad. Además, este año cae en jueves por lo que seguro que para más de una persona implicará un puente de cuatro días, al poder coger fiesta el viernes, de modo que además de ser un festivo importante, este año puede servir también para viajar, descansar, y como no, para participar en los actos que se organizan.