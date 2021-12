Durante estos días, y hoy especialmente, en muchas casas, los juguetes de los niños van a ser los grandes protagonistas, pero si no queremos acabar en un caos de piezas, coches, muñecos y juegos de mesa repartidos por toda la casa, nada como elegir un buen método para ordenarlo todo y eso es lo que te queremos enseñar precisamente: el método japonés para ordenar los juguetes de los niños.

El método japonés para ordenar los juguetes de los niños

Suele ocurrir que en épocas como la Navidad, y también durante otros momentos del año, como cuando los niños están de vacaciones en verano, la habitación de nuestros hijos se asemeja a un campo de batalla donde todo está tirado por el suelo, especialmente los juguetes. ¿Qué podemos hacer ante semejante caos?

La importancia de aprender a ordenar

Muchos son los tips y consejos que podríamos ofreceros para que los niños aprendan a recoger y ordenar sus juguetes y también que sean conscientes de la importancia de ello, pero existe un método que ideó la escritora y educadora japonesa Nagisa Tatsumi, que además plasmó en su libro «El Arte de Ordenar Para Niños» que se ha convertido en uno de los mejores métodos o uno de los que más se recomienda, ya que nos enseña no solo a organizar el dormitorio de los niños de forma sencilla sino también que los niños aprendan porque es más bonito vivir en un mundo ordenado, ya que de esta forma, también se aprende a estar con los demás de forma armoniosa, para desarrollar el carácter y conocer la satisfacción del trabajo bien hecho.

A partir del método que aparece en el libro mencionado, se pueden extraer algunos consejos que nos servirán para que todos los juguetes de nuestros hijos, estén recogidos y no solo eso, sino cualquier cosa que los niños dejen tirada por su dormitorio o cualquier rincón de la casa.

Cómo enseñar a reorganizar los juguetes

Para enseñar a los niños a ordenar sus juguetes , primero debemos encontrar un lugar para sus juguetes y objetos, y determinar la cantidad correcta que queremos almacenar. Los juegos que no quepan en el lugar elegido deben ser eliminados, porque significa que hay demasiados. Tatsumi escribió también mucho sobre «el arte de tirar» o de hecho desprenderse de aquellos que ya no sirve o no usamos. Algo que será bueno que los niños aprendan desde pequeño.

Los juguetes, sin embargo, no son los únicos objetos que utiliza el niño, y que, por tanto, hay que reordenar.

Incluso el material escolar debe tener su propia ubicación precisa, mientras que el escritorio, o en todo caso la superficie donde el niño hace sus deberes, debe estar despejada. Los niños que aún no asisten a la escuela, pueden aprender también esto mismo ya que posiblemente les guste pintar o dibujar de modo que todo lo que usen para ello, como colores o papel, deberá tener su propio cajón.

Además, las mochilas y delantales deben tener su propio lugar específico, como una percha , y no simplemente tirarse aquí y allá en el suelo, o colgarse de una silla. Lo mismo ocurre con las mochilas de los niños que hacen deporte. En lugar de dejarlos tirarlos a granel en el suelo de la casa y luego ordenar todo, sería útil establecer un área de recolección , tal vez cerca del baño, con una canasta para la ropa sucia y un estante para las bolsas.