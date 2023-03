Cómo organizar la ropa de un recién nacido: consejos para mantenerla en orden

Si has tenido un bebé hace poco y si además es el primer hijo, es posible que te agobies con la organización de su ropa. Sin embargo, no te debes agobiar ya que es mucho más fácil de lo que crees. No es necesario tenerlo todo a mano y mucho menos, gastar montones de dinero en ropa que luego no va a usar ya que enseguida te darás cuenta de que los bebés crecen por semanas muchísimo. A partir de la ropa que compres y de la que te regalen, es fácil organizarse y si no sabes cómo hacer te ofrecemos una serie de consejos de lo más efectivos para que puedas organizar la ropa del recién nacido de forma efectiva.

Organizar la ropa del recién nacido

Muchas veces cuando tienes un recién nacido en casa, los padres tienen que lidiar con el desorden que se genera los primeros días. Es algo del todo normal y es posible que la ropa esté guardada el primer día pero al segundo ya veas bodys que has sacado de madrugada para cambiar al bebé encima del cambiador, alguno sucio por el suelo o también alguna ‘montañita’ de ropa en tu dormitorio donde has dormido con el pequeño.

Luego está el que te darás cuenta los primeros meses como es fácil tener a la vez ropa de bebé que le queda bien, ropa que es demasiado pequeña, ropa que es demasiado grande, ropa de la temporada equivocada, ropa nueva, ropa de segunda mano, ropa con manchas: es fácil tirar toda esta ropa de bebé en los cajones de la cómoda y fingir que ese caos no existe. ¿Cómo organizarnos? Sólo tienes que seguir los siguientes pasos.

Haz montones de ropa de bebé según el tamaño

Empieza a organizar toda la ropa del bebé haciendo montones.

Deberás hacer una pila para cada tamaño que tengas.

Dado que las tallas de ropa para niños varían mucho, coloca cada prenda en la pila de edad inicial (por lo tanto, una prenda etiquetada como «6m-12m» irá en la pila de 6m, mientras que «9m-12m» irá en la pila de 9m).

Si una prenda de vestir parece sustancialmente más grande o más pequeña que las demás prendas de la pila (o la etiqueta), muévala una talla hacia arriba o hacia abajo.

Guarda la ropa que no uses de inmediato

Una vez que tengas varias pilas de ropa, utiliza recipientes de plástico o bolsas de vacío para cada talla, excepto aquellas que vayas a usar en ese momento porque estás en ese periodo de mese del bebé. Etiqueta cada recipiente o bolsa con el tamaño y guárdalos para más tarde o para regalar en el caso de que ya se haya pasado la edad y todavía sea ropa que se puede hacer servir.

Organiza la ropa que usará tu bebé

Luego decide cómo guardar la ropa que usará el bebé después del nacimiento. Puedes utilizar una cómoda grande con varios organizadores para compartimentar la ropa del bebé. Dado que la ropa del bebé es tan pequeña, guardar los artículos en compartimentos divisorios te ayudará a mantener el orden y la organización.

Lo ideal, por otro lado, es usar una cómoda que tenga cajones suficientes para guardar las distintas prendas, dividiéndolas por categorías, tallas, etc.