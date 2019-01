Las imágenes han dejado estupefactos a todos

La seguridad de los hijos, especialmente cuando se viaja con ellos en automóvil, es uno de los aspectos más importantes que hay que cuidar. Y es que si no es así puede suceder lo que ahora ha tenido lugar: que una bebé se cae con su sillita del coche familiar en marcha.

Un suceso que se ha convertido rápidamente en viral y que ha dejado a todo el mundo con la boca abierta al descubrir esas imágenes.

A continuación, todos los detalles.

¿Dónde ha sucedido?

En Estados Unidos es donde ha tenido lugar la historia que ahora nos ocupa. Más en concreto, ha tomado como escenario la ciudad de Mankato, que pertenece al estado de Minnesota.

Los protagonistas

Tres podemos determinar que son las figuras que ahora se han convertido en noticia en todo el mundo:

La bebé de dos años de edad que viajaba con su madre en el coche familiar y que ha sufrido un percance que podría haberle costado la vida.

que viajaba con su madre en el coche familiar y que ha sufrido un percance que podría haberle costado la vida. La progenitora de la pequeña, que ha cometido una imprudencia que podría haber tenido graves consecuencias para la menor.

de la pequeña, que ha cometido una imprudencia que podría haber tenido graves consecuencias para la menor. El conductor que circulaba detrás del vehículo de la mujer y que se ha convertido en un héroe.

El origen de la historia

Estos días pasados ha sido cuando se ha producido el caso que nos ocupa. En concreto, todo comienza cuando madre e hija tienen previsto salir de casa a bordo del coche familiar. Eso hace que la mujer coloque a la pequeña en su sillita específica y que inicien el trayecto como otras tantas veces.

El bebé se cae con su sillita del coche familiar

En el vídeo, que se ha hecho viral y que ha permitido ver lo que sucedió, se aprecia que un conductor va en su coche por una de las carreteras de la ciudad cuando delante de él sucede algo inesperado. La puerta trasera izquierda del vehículo al que sigue se abre de forma inesperada y de esa sale despedida una niña sentada en su silla.

Puede parecer increíble, pero es así. Esa era la niña de dos años que viajaba con su madre, la cual no se percata de lo que está sucediendo con su hija. Por eso, continúa el trayecto como si nada. Y todo mientras la pequeña permanece tirada en medio de la vía ante el peligro de que cualquier vehículo pueda atropellarla.

El citado conductor detiene rápidamente su coche y hace señales a los vehículos que van en sentido contrario para que frenen. Luego corre de forma inmediata para donde se encuentra la pequeña y así puede descubrir que, afortunadamente, está bien y no ha sufrido ningún daño.

A tenor de las imágenes, queda patente que ese ciudadano está atónito y parece no creer lo que ha sucedido. De ahí que parezca no reaccionar durante un instante en el que recibe el respaldo de otros vecinos que acuden hasta el lugar de los hechos y que, después, proceden a dar cuenta a las autoridades.

No obstante, finalmente, ese varón coge tanto la silla como a la pequeña y las saca de la carretera para colocarlas en la acera evitando así su atropello.

¿Y ahora?

Las últimas informaciones que se han dado a conocer sobre tan singular historia son que la bebé de 2 años está perfectamente, no ha sufrido ningún daño porque la silla frenó el golpe contra el asfalto al caer del coche en marcha.

Por otro lado, se ha expuesto que el que la puerta del vehículo se abriera y que el mencionado asiento de la menor no estuvieran bien anclado a aquel son las circunstancias que han provocado este caso que podría haber acabado de manera trágica. Precisamente por esto, la fiscalía se encuentra ahora estudiando la posibilidad de imputar a la madre no solo por no haber anclado bien el asiento sino también por haber puesto en peligro la vida de su hija. Habrá que esperar para ver qué decisión se toma al respecto.

Sea como sea, lo que está claro es que esta historia debe servir a los padres para tomar conciencia de lo importante que es anclar bien la silla de sus hijos en pro de su seguridad.